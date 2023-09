Alain Denoël au sujet de Herve-Battice (R1): "Je ne sais jamais sur quelle équipe je vais tomber"

Le début de match était disputé, les deux équipes se rendaient coup pour coup (4e: 10-12) jusqu’à l’entrée de la jeune Léa Nguebou qui amenait tout son dynamisme à l’intérieur et permettait de stabiliser la défense par son impact physique. En attaque, Poussart était déchaînée et inscrivait 12 points dans la période bien secondée par Collignon et Henry, très adroites à trois points. De quoi claquer un 31-16 au premier quart-temps. Le deuxième était plus équilibré, Herve-Battice commettait davantage de pertes de balle. Namur revenait à -10 à la 16e avant un nouveau run initié par la jeune Léa Remacle. Nora Lizin redémarrait le troisième quart-temps sur les chapeaux de roue. La jeune Batticienne permettait à ses couleurs de garder une avance qui allait même s’accroître grâce à un bon passage de Céline Henry. Le dernier quart-temps était alors une formalité. "Plusieurs joueuses ont livré un match plein tant en attaque qu’en défense", conclut le coach herbager. "Difficile de sortir quelqu’un du lot. J’aurais quand même une dédicace spéciale à Léa Remacle qui monte en puissance à seulement 14 ans et à Léa Nguebou, 16 ans, qui a joué une quinzaine de minutes avec beaucoup d’aplomb !"

Herve-Battice 76 – Namur Capitale 50

HERVE-BATTICE: Betsch 0, Nguebou 0, Remacle 9, Collignon 8, Antoine 5, Poussart 17, Henry 19, Lizin 9, Henrard 9.