Abderahman Akdim (Aubel): "Tony Niro, il est sur le terrain avec nous"

Un partage face à Tilff qui était deuxième du championnat avant ce dimanche n’est pas une mauvaise opération. La remontée des Aubelois n’est ainsi pas complètement stoppée (après un six sur six), mais les coéquipiers d’Akdim n’ont pas trouvé la faille face à une équipe de Tilff très bien en place. "Il y a moins de brouillard qu’au début. On continue à travailler et à progresser. Les deux prochains matchs sont importants. On va devoir aller chercher des points pour continuer à remonter la pente", analyse-t-il.

L’ancien Raerenois a signé à Aubel pour retrouver le coach Tony Niro qu’il avait connu à Spa et La Calamine. "Tony est quelqu’un qui vit le match à 200%. Tony, il est sur le terrain avec nous. On doit se donner à fond à chaque entraînement et cela me convient, car je suis quelqu’un comme ça aussi." Redescendre en P1 était nécessaire pour le joueur de 35 ans. "Oui, avec deux petites filles, je devais retrouver un club plus près de chez moi avec moins de déplacements en car. Parfois en D3, on partait à 11h du matin et on rentrait tard le soir. Il faut aussi aller travailler le lundi matin. C’était parfois compliqué avec la famille. Le football est un sport de sacrifices, et je voulais passer plus de temps avec les miens."

Après quelques saisons en Nationale, comment juge-t-il le niveau de cette P1 ? "On nous laisse moins jouer qu’en Nationale. En P1, on a toujours quelqu’un sur le dos. Le niveau n’est pas mauvais du tout, avec quelques équipes qui essaient de jouer un beau foot comme Geer, Ster-Francorchamps par exemple. Perso, j’ai juste encore besoin de temps pour retrouver ma condition et mon niveau", conclut Akdim.