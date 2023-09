"À Hombourg, on m’a dit que le seul match à ne pas perdre, c’est contre Aubel", lance Théo Halleux

Arrivé de Richelle (D3B ACFF), Théo Halleux est par contre jusqu’ici "satisfait" de son temps de jeu, "toujours aligné d’emblée hormis contre Fize". Il précise: "Je viens de plus haut, certes, mais je jouais peu. Dans cette situation, venir en P1 pour être quasi tout le temps sur le terrain n’est pas réellement un pas en arrière. Ici, je retrouve de la confiance même si je ne suis pas encore à mon meilleur niveau".

D’un point de vue relationnel aussi, son aventure à l’ouest de la commune de Plombières se déroule bien. "Je retrouve un peu le même état d’esprit qu’à Richelle, très familial. Tout le monde rigole ensemble. Nous sommes une vraie équipe, dommage de ne pas parvenir, pour le moment, à le retranscrire sur le terrain. Mais pas de stress, nous sommes conscients d’être capables de belles choses…"

Désormais, c’est vers le derby face à Aubel (dimanche, 15h) que les regards des Brasseurs se tournent. "Quand je suis venu à Hombourg, on m’a dit que le seul match à ne pas perdre, c’est contre Aubel", sourit notre interlocuteur. "Vu nos derniers résultats, nous allons nous donner à 300% et je suis certain que la victoire sera au bout. Avant le match, Romain (NDLR: Cerfontaine, le coach) pourrait juste donner les places et c’est tout: nous savons que nous allons ensuite tout faire pour l’emporter." Voilà Tony Niro et ses gars déjà prévenus…