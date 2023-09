Un partage blanc qui arrange tout le monde entre Aubel et Tilff

La seconde période n’est pas du même tonneau.. ou presque. C’est d’abord le Siropier Thomas Scheffer qui inquiète le portier des Porais Kevin Aerts sur une belle frappe croisée (47e). C’est alors les visiteurs qui enclenchent la marche avant avec deux belles occasions d’Ismaël El Ghoulbzouri qui voit son bel envoi passé un rien à côté des cages défendues par Laurent Beckers (49e). Ce dernier effectuera une splendide parade pour sortir de la lucarne un ballon envoyé par Soufiane El Attar (52). Olivier Meyers riposte pour les visités, mais il se heurte une nouvelle fois à Aerts (57e).

Les deux équipes se rendent coup pour coup. El Ghoulbzouri enroule une belle frappe qui passe à côté (61e). Dans le camp des Vert et blanc, c’est une belle tête d’Antoine Roex qui termine sa course au-dessus des buts sur un beau corner donné en deux temps par Corentin Remacle en s’appuyant sur Fayçal Temsamani (75e). Luca Coulée met encore une fois Beckers au travail à deux minutes de la fin avant qu’Antoine Lenaerts n’hérite d’une belle occasion à la dernière minute, mais sa reprise de volée passe assez loin au-dessus. Ce sera tout dans cette rencontre qui se termine par un 0-0 logique.

"Je pense que l’on ne mérite pas mieux. C’était un match tactiquement fermé. On sortait aussi d’un gros match en coupe de province jeudi face à Beaufays qui milite aussi en P1. Cela a laissé des traces physiquement. Je suis vraiment satisfait, car on a joué Ster et Tilff. Quatre points sur six face à deux équipes du top 5, on est en progrès. Je pense aussi qu’aucune équipe ne méritait de gagner, mais elles ne méritaient pas de perdre non plus. C’est un bon point contre une belle équipe de Tilff", analyse le coach des Aubelois Tony Niro.

Dans le camp d’en face, l’emblématique entraîneur Jean-Marie Raucq était satisfait également. "On avait vraiment bien travaillé leurs différents systèmes de jeu. Mon équipe a réussi à mettre de l’engagement, alors qu’elle est assez joueuse habituellement. Un 0-0 en déplacement en P1, c’est un bon point."

Aubel 0 – Tilff 0

Arbitre: M. Castiau.

Cartes jaunes: Choupo, Duchnik

AUBEL: Beckers, Roex, Willem, Niro, Ameur, Charef, Remacle, Ernst, Meyers, Temsamani, Scheffer.

TILFF: Aerts, Fofana, Ziani, Camara, Duchnik, Palmaers, Choupo, El Attar, Asensio, El Ghoulbzouri, El Farsi.