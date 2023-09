Les choses ont très mal débutés avec un dégagement du gardien goétois, Sam Avermaete contré par Nzuzi, qui récupérait le ballon puis faisait 0-1. Dans la foulée, un mouvement similaire dans l’autre camp aboutissait sur un corner.

Goé tentait de réagir avec une tête d’Antoine Schyns sur la transversale et une tentative de Kylian Lepaon non cadrée. Très en vue samedi soir, l’Eupenois Liam Weinberg y allait d’une jolie volée qu’Avermaete repoussait. La naïveté et les approximations goétoises offraient encore deux buts au FC Eupen B tout juste avant la pause.

Les Loups reprennent la 2e période en force et obtiennent un penalty converti par Grosjean tandis que le capitaine eupenois, Klinkenberg était exclu. À dix, les Germanophones font pourtant passer le score à 1-4 dans la foulée.

Un Goé bien plus naïf que le FC Eupen B: "On leur offre quatre buts" (photos)

"Ne pas se cacher"

Après un deuxième penalty pour Grosjean (bien détourné par Cormann), Sgarlata plantera le 5e but des siens. "Notre gardien sort un penalty et va chercher un coup-franc dans la lucarne mais c’est tout notre bloc défensif qui a fait le boulot, expliquait Zeco Bibuljica, le T1 eupenois. Je dois féliciter toute l’équipe, notre victoire est méritée et fait du bien même s’il n’y avait pas de problème au niveau du moral. J’avais demandé à mes gars de ne pas se cacher, cela a payé."

Dans le camp goétois, la déception était immense. L’équipe y a mis énormément d’envie mais cela n’a pas suffi. "Nous n’étions pas moins forts qu’une équipe d’Eupen renforcée par des gars de la P1 mais c’est dommage de prendre des buts de cette façon, regrettait Francis Bureau, l’entraîneur goétois. On en offre quatre sur des erreurs individuelles grossières et le score ne reflète pas la physionomie du match. On doit garder l’intensité mais surtout gommer les erreurs techniques et faire preuve de beaucoup moins de naïveté."

Goé 1 – FC Eupen B 5

Arbitre: M. Calicetto.

Carte rouge: Klinkenberg (55e, directe).

Cartes jaunes: Sandmeier, M. Schyns, Janssen ; Zimmer, Tonkovic.

Buts: Nzuzi (0-1, 5e), Nsumbu (0-2, 42e et 0-3, 45e), Grosjean sur pen. (1-3, 58e), Nsumbu (1-4, 61e), Sgarlata (1-5, 73e).

GOE: Avermaete, Sandmeier (57e Loozen), J. Lepaon, M. Schyns, A. Schyns, K. Lepaon (71e Rox), Schollaert, Grosjean (68e Denard), Simon, Fierens, Janssen.

FC EUPEN B: Cormann, Bonni, Klinkenberg, Fabian, Zimmer, Tonkovic (66e Sgarlata), M. Kauth, Nsumbu (73e Vogel), Nzuzi (75e Vronen), Weinberg, Becirovic (58e Rozein).