Tout avait pourtant si bien commencé pour le Stade Verviétois samedi soir à Meux

Si la rencontre avait démarré sur les chapeaux de roues avec une superbe volée d’Ali Yilmaz pour déflorer la marque, la formation locale n’a pas tardé à se ressaisir. Forçant plusieurs coups de coin, elle finit par trouver l’ouverture quand Adam se montre le plus prompt à l’entrée du petit rectangle pour rétablir l’égalité au marquoir. En vue du repos, Kinif donne l’avantage à ses couleurs en s’y prenant à trois reprises pour battre Rico-Garcia sur une phase confuse où les Verviétois peuvent se sentir lésés.

"Je connais très bien ce joueur que j’ai eu sous ma direction à Tilleur, enchaîne le coach des Fusionnés. Il a sans aucun doute poussé notre défenseur avant de ponctuer victorieusement son action mais je ne vais pas lui reprocher d’avoir fait parler toute son expérience. C’est à l’arbitre d’être vigilant…"

En seconde armure, les visiteurs se montrent plus entreprenants et ils se créent quelques belles opportunités comme cette reprise de Fransolet qui s’écrase sur la transversale. Leur hôte va pourtant se mettre définitivement à l’abri quand il obtient un coup de réparation très léger pour une intervention jugée fautive de Manfredi sur Baudouin. "Meux était en souffrance car nous avions la main mise sur le jeu. Nous étions plus proches de l’égalisation mais ne nous ne sommes pas parvenus à concrétiser cette domination", regrette Christophe Kinet.

Une lacune qu’il faudra combler dès la semaine prochaine lors de la confrontation tant attendue avec le voisin calaminois.

Meux 3 – Stade Verviétois 1

Arbitre: M. Moulin.

Carte rouge: Paquet (2j, 90e).

Cartes jaunes: Adam, Baudouin, Sleeuwaert.

Buts: Yilmaz (0-1, 3e), Adam (1-1, 27e), Kinif (3-1, 43e et 85e sur penalty).

MEUX: Libertiaux, Boreux, Adam, Sleeuwaert, Gauchet (58e Paquet), Palate, Smal, Rouffignon, Marion (71e Baudoin), Gaux (72e Coquelle), Kinif (91e Farikou).

STADE VERVIETOIS: Rico-Garcia, Giargiana, Mara (59e Ceylan), Biondolillo, Manfredi, Deflandre, Fransolet, Demarteau, Oger, Akdim (72e Bamona), Yilmaz.