Ster-Francorchamps s’est réveillé trop tard au FC Eupen

"En deuxième période, Ster a changé son système de jeu et il nous a fallu un peu de temps pour nous adapter", analyse le coach des germanophones, Patrick Kriescher, qui constatait, impuissant, à la remontée au score des visiteurs. Un joli lob de Thelen, qui profitait d’une mauvaise relance du gardien, permettait aux Sterlains de réduire l’écart (47e). À peine six minutes plus tard, un centre de la droite de Palleschi était repoussé dans les filets par Bultot (ou par le gardien local ?). "Nous avons pris des risques en début de seconde période et on est parvenu à égaliser, analyse Pascal Collin. Puis, malheureusement, ils marquent le 3-2 sur une grosse faute de l’attaquant eupenois mais l’arbitre ne l’a malheureusement pas vue."

Les Sterlains n’abdiquaient pas et se créaient quelques réelles possibilités d’égaliser mais sans succès. Un sauvetage sur la ligne et un gardien bien inspiré sur le penalty (mal tiré) de Palleschi mettaient fin à leurs espoirs. D’autant plus qu’une superbe action du trio Soares-Bong-Schins, était mise à profit par ce dernier pour le 4-2 (76e). Sow, rentré en jeu quelques minutes plus tard, parvenait à réduire le score dans les arrêts de jeu. Trop tard, encore une fois.

FC Eupen 4 – Ster Francorchamps 3

Arbitre: M. Picard.

Cartes jaunes: Vazquez Carmona, Vanaschen.

Buts: Colle (1-0, 13e), Schins (2-0, 16e), Thelen (2-1, 47e), Bultot (2-2, 53e), Vanaschen (3-2, 64e), Schins (4-2, 76e), Sow (4-3, 94e).

FC EUPEN: Pelzer, Soares, Neumann (69e Kupper), Vanascehn, Islamovic, Krafft, Schins, Mennicken, Colle (80e Tankovic), Benlahbib, Bong (78e Nsumbu).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Thelen, Lambrechts, Restiglian, Boreio (78e Rentmeister), Haydan, Karatas (82e Raskin), Gilis, Calisgan, Bultot (57e Sow), Palleschi.