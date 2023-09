Stavelot avait pourtant la place pour l’exploit contre Geer...

Malheureusement, il suffisait d’une accélération (une de plus) d’Amaury Docquier sur le flanc droit et d’un subtil assist d’Henquet pour Vigil Bajo pour mettre par terre 70 courageuses minutes stavelotaines. Un scénario frustrant qui le devenait encore davantage lorsque Merchie doublait la mise… sur un hors-jeu que tout Stavelot réclamait vainement au trio arbitral. Rebelote quelques instants plus tard lorsque les locaux criaient au penalty. "C’est très frustrant et ça fait beaucoup. D’autant plus qu’on fait un match costaud mais c’est comme ça. On sait qu’on ne doit rien attendre de personne et qu’on ne pourra compter que sur nous-mêmes" pestait Julien Godard, l’entraîneur d’une équipe toujours bloquée à deux petites unités donc. Et ce n’est pas la réduction du score par Gillet dans les arrêts de jeu qui y changera quoi que ce soit.

Stavelot 1 – Geer 2

Arbitre: M. Habets

Cartes jaunes: De Smet, Colin, Lukoki ; Velegan, Père

Buts: Vigil Bajo (0-1, 69e), Merchie (0-2, 85e), Gillet (1-2, 90e)

STAVELOT: Thys, De Smet (80e Lekeu), Lukoki (83e Machu), Kalac, Peso, Militello, Colin (71e Glogov), Corbesier, Giuliano (89e Quaranta), Boucha, Gillet

GEER: Racz, Philippe, Velegan, Merchie, Cokgezen (83e Fadda), Père (88e Delvaux), Vigil Bajo, Docquier, Bekaert (63e Messina), Pasteels, Vervoort (63e Henquet)