Sart "tient tête" au leader, Malmedy, et progresse vers son "match référence" (vidéo)

Cinq minutes plus tard, c’est un splendide coup-franc de Vivien Depresseux qui échoue un rien au-dessus des cages. Les Malmédiens ripostent timidement via une belle frappe de Jakic qui s’envole hors du cadre. Ces derniers se rapprochent un peu plus du but quand une superbe percée sur le flanc gauche de Robin Denis trouve Adrien Crosset qui, seul dans le petit rectangle, effectue une talonnade sauvée par Schyns. "Mes joueurs grandissent. Nous avons été malmenés dans le milieu de terrain. Je n’ai pas eu besoin de dire quelque chose. Ils se sont autocoachés", se réjouit le mentor des Dragons Selahattin Deniz.

"Le match qu’il fallait"

Au retour des vestiaires, les Vert et Blanc reprennent la seconde période comme ils avaient commencé la première. Une première alerte arrive quand Charly Meessen frappe sur le poteau. La frappe est suivie par Keller qui ouvre le score, mais l’arbitre ne le valide pas, pour un hors-jeu préalable de Charly Meessen (47e). Ensuite, c’est vraiment une copie conforme de la première mi-temps. À tel point qu’Alan Dufour touche une nouvelle fois le cadre via une splendide frappe (47e). Après cela, les deux formations se rendent coup pour coup. Meessen (58e) et Keller (77e) d’un côté. Leroy (60e) et Rauw (78e) de l’autre. Cette occasion de Davy Rauw est peut-être la plus belle possibilité pour Malmundaria. En effet, l’ancien de Raeren-Eynatten se retrouve isolé au second poteau suite au beau débordement de Schwontzen. Le but est vide, mais le médian place le cuir à l’extérieur de la cible. "Malmedy est en tête, et nous lui avons tenu tête sur une rencontre. C’est positif. Nous avons fait le match qu’il fallait. J’avais placé un marquage individuel (à contrecœur) sur une bonne partie du terrain. On a muselé le meilleur buteur de la série. On progresse", se satisfait le mentor sartois Olivier Laffineur. Dans le camp des Dragons, le T1 Selahattin Deniz est contrasté. "On a souffert durant les deux entames de mi-temps. Après cela, on a retrouvé un Malmedy mature qui a dominé. Nous avons eu quelques possibilités et Sart tape le piquet deux fois. On a pris des risques pour l’emporter, mais cela n’a pas suffi."

Malmundaria 0 – RFC Sart 0

Arbitre: M. Addai.

Cartes jaunes: Simon, Nijhof, Dupont ; Jakic, Keller.

MALMUNDARIA: Errens, Simon (86e Mathonet), Cassoth, Samray, Leroy, Rauw, Le Bohec (86e Dupont), Denis, Krings (76e Schwontzen), Nijhof, Crosset.

RFC SART: Schyns, Jakic, Siffert, Dohogne, Balhan, Depresseux (82e Grosjean), Evrard, Dufour, Keller (80e Offerman), Meessen (90+3 Stolsem), Collin (84e Heindrichs).