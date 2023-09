Rue Louis Pasteur, Hombourg pas encore vacciné contre ses manquements habituels

Sur le terrain A de la rue Louis Pasteur, la rencontre débutait avec les visiteurs à la possession. Dès la 7e, Schyns tentait de percer la défense adverse en solitaire mais Grignard s’interposait. Vingt minutes plus tard, la réplique venait de Denooz dont la frappe s’en allait à côté. À la 37e, un corner de Luga arrivait sur la tête de Yumusak, l’homme tenir à l’œil sur ce type de phase: 1-0. Juste avant la pause, une phase similaire ne terminait quant à elle pas de la même façon.

Après les oranges, ce sont les… Orange qui se "pressaient" devant le but des Mauve et Vert, avec réussite: Halleux y allait de quelques dribles bien sentis pour égaliser (1-1 46e). Était-ce parti pour la gloire ? Bof. Les vraies occasions se faisaient toujours aussi rares. Du côte de Melen, Denooz envoyait le cuir un peu trop à gauche après être rentré dans le jeu. En face, Bartholomé forçait Grignard à la détente. Si le dernier tiers du match se voyait dominé territorialement par Hombourg, c’était sans réellement donner de sueurs froides à Santo Ventura et ses ouailles.

"Nous avons bien entamé la partie puis prenons le 1-0 sur leur seule occasion, pourtant nous savions que les phases arrêtées sont un point fort de Melen. En deuxième mi-temps, suite à l’égalisation, nous avons peut-être trop vite verticalisé notre jeu", constate Romain Cerfontaine.

Pour qui "si une équipe méritait de l’emporter, c’est nous". Mais la production offensive n’aura pas été suffisante pour mettre un second but. "Voilà plusieurs semaines que le scénario est le même: nous avons des situations… mais ne les transformons pas assez souvent en occasions. Quand Hombourg parviendra à être davantage “tueur”, nous pourrons espérer mieux. Maintenant, à nous de gagner le derby face à Aubel la semaine prochaine !" Ce sera dimanche 1er octobre, 15h... pour enrayer la faible série en cours (une unité sur neuf) ?

Melen 1 – Hombourg 1

Arbitre: M. Dridelli.

Cartes jaunes: Touri, Bartholomé.

Buts: Yumusak (1-0, 37e), Halleux (1-1, 46e).

MELEN: Grignard, Amhauch, Touri (81e Rasi), Yumusak, Henke, Denooz, El Boussetaoui, Bémelmans (62e Virgilio), Habrand, Luga (62e Datou), Mukendi Kalala.

HOMBOURG: Stassen, Baltus, Degueldre, Bayard, D Meunier, Halleux, Wets (63e S. Meunier), Hick (75e Bartholomé), Tamma (46e Bauwens), Das, Schyns (63e Denoël).