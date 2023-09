RFC Liège: un scénario de rêve pour commencer à lorgner sur le Top 6

Le terme n’est pas exagéré. En s’imposant à Beveren, les Liégeois ont compris qu’ils étaient en mesure de gagner partout, à la seule condition de former un bloc soudé et de faire preuve de réalisme dans les deux rectangles. "Tout le monde connaît notre réussite à domicile mais nous avions souvent un goût de trop peu en déplacement face aux grandes équipes. Ici, nous signons notre première grosse victoire à l’extérieur, dans un grand stade, face à une équipe historique comme la nôtre et au bout d’un scénario de rêve", analysait Gaëtan Englebert.

Certains avaient annoncé une saison compliquée aux Sang et Marine après les deux défaites initiales. Aujourd’hui, le club lorgne sur le Top 6 avant d’affronter les trois premiers du classement "avec une confiance au top" comme l’ont confirmé plusieurs joueurs après le match.

Beveren 1 – RFC Liège 2

Arbitre: M. Pirard.

Cartes jaunes: Loemba, Wuytens, Nyssen, Luiz, Limbombe.

Buts: Bertaccini (0-1, 26e), Koyalipou (1-1, 43e), Cascio (1-2, 90e+3).

BEVEREN: Reus, Wuytens, Bateau (10e Filipovic), Goncalves (46e Corryn puis 55e Ismaheel), Hrncar, Geusens (46e Luiz), Verstraete, Moistsrapishvili (66e Coopman), Limbombe, Koyalipou, Salech.

RFC LIÈGE: Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Merlen (64e Lioka), Wilmots, Mouchamps (46e Cascio), Loemba (71e Mouhli), Bruggeman (71e Lucker), Bertaccini (81e Atteri).