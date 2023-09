Raeren-Eynatten a manqué "de rage et d’efficacité"

Raeren-Eynatten entame la seconde période avec de meilleures intentions. Les visités se montrent plus offensifs et se créent une belle occasion mais Mauro Lo Presti ne peut cadrer le cuir. "Le nul ne peut me satisfaire totalement. Même si nous avons été présents dans les duels et avons montré beaucoup d’envie, il nous aura manqué la rage et l’efficacité dans le grand rectangle adverse", analyse Éric Vandebon, le coach de Raeren-Eynatten. Les Frontaliers continuent le pressing et à la 61e minute, Romain Bernard voit sa tête à bout portant, détournée par le dernier rempart des Rouge et Noir. Il reste quelques minutes de jeu et les deux équipes tentent de faire la différence mais Monsieur Tanko, l’arbitre de la partie, siflle la fin du match sur ce marquoir resté bloqué à 0-0.

Raeren-Eynatten 0 – Seraing B 0

Arbitre: M. Tanko.

Cartes jaunes: Pousset, Laschet, Serwy, Bah, Scarpinati.

RAEREN-EYNATTEN: Goffin, Bernard, Bissen (44e Klauser), Pousset, Laschet, Bonnechère, Stoffels, Di Nicola, Lo Presti (66e Bamba), Ngiambila (66e Filali), Gaillard (80e Thonus).

SERAING B: Margueron, Serwy (74e De Moerloose), Boukteb (58e Mukendi), Detienne (70e Lawson), Bah, Nicolay (45e Buggea), Scarpinati, Marloye, Perrey, Nadrani, Mayanga.