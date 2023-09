Stella Leuven 67 - RBC Pepinster 77

Évolution du score: 10: 9-13, 20: 29-32 (20-19), 30: 46-59 (17-27), 40: 67-77 (21-18).

RBC PEPINSTER: Deblond 2, Aldenhoff 0, Francœur 17, Wintgens 11, Nyssen 6, Maucourant 7, Halkin 13, Delsaute 12, Maréchal 9.

Pepinster craignait ce premier déplacement – chez des Louvanistes qui peuvent compter sur l’apport de trois joueurs de D1 – mais revient avec un premier succès. "Grosse défense collective et de bons passages offensifs chez différents joueurs", explique Pascal Horrion, le T1 pepin. "Face à un adversaire jeune et athlétique, la solution a été de défendre en zone durant quarante minutes. De quoi embêter les grands formats adverses, il y avait quand même un intérieur de 2m13 et un autre de 2m05…"

Incertain en fin de semaine, Wintgens a pu tenir sa place ce dimanche. "Il sort même un gros troisième quart-temps", se réjouit son coach.

R2

San-Mazuin Belgrade 71 – RABC Ensival 48

Évolution du score: 10e: 18-12, 20e: 34-25 (16-13), 30e: 55-34 (21-9), 40e: 71-48 (16-14).

RABC ENSIVAL: Hauglustaine 0, Genet 15, Schoonbroodt 2, Toussaint 5, Horris M. 2, Pitz T. 5, Horris V. 3, Pitz A. 9, Desert 2, Leclercqs 5.

Privé de Solot et Erkenne blessés, Antoine Massart espérait une réaction après un dernier non-match à domicile mais…

"On commence très mal la partie et on prend directement 15 points dans la vue", regrette le coach ensivalois. "On change de défense et on arrive à revenir mais, malheureusement, offensivement on a un mauvais pourcentage. Mes gars sortent encore trop vite des systèmes. Belgrade est une belle équipe et pour gagner, il fallait un match parfait."

Ce qui ne fut pas le cas offensivement à tout le moins. Impossible de gagner un match en marquant 48 points….