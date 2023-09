Buts: Maréchal (1-0, 9e), Mackels (1-1, 37e), Di Nicola (2-1, 89e)

Jeudi soir, à Elsenborn (match inversé), les Elsautois sont allés chercher 3 points importants grâce à un but de Di Nicola en fin de match. Suite à ce succès, Elsaute B se rapproche à un petit point du leader Xhoffraix.

Saint-Vith 5 – Hombourg B 0

Buts: Putters (1-0, 28e), Rogister (2-0, 68e), Weber (3-0, 70e), Frère (4-0, 73e), Urfels (5-0, 86e)

"Nous avons toujours eu ce match en main, Hombourg B n’a tiré que deux fois vers notre but, mais le 2-0 est tombé beaucoup trop tard, racontait Manu Klauser, le T2 saint-vithois. Quand il est enfin rentré, tout est devenu plus facile."

"Nous étions bien dans ce match jusqu’au 2-0, tempérait Olivier Beckers, le coach hombourgeois. Nous avons montré de bonnes choses face à une équipe impressionnante avant de nous écrouler en fin de match."

Hautes Fagnes 1 – Jalhay 1

Buts: Cammarata (1-0, 21e), Rochmans (1-1, 90e+3)

Carte rouge aux Hautes Fagnes : Zanzen (90e+1, 2cj.)

"On a eu les opportunités pour tuer ce match puis mon gardien doit sauver des ballons chauds, analysait Greg Hendrick, le T1 de la RAHF. En fin de match, nous avons fait trop de fautes et nous avons encaissé le 1-1."

"J’ai apprécié la réaction de mon équipe après la pause, lâchait Rocco Sutera, le coach jalhaytois. Chaque équipe a eu sa mi-temps mais je crois que nous avons eu plus d’occasions sur les 90 minutes. Ce partage est logique."

Bullange 2 – Sart B 0

Buts: Lemaire (1-0, 28e), N. Mollers sur pen. (2-0, 57e)

"C’est notre 4e succès mais le premier à la maison, se réjouissait Raphaël Lognoul, le tacticien de Bullange. Ce dimanche, on ne méritait peut-être pas de l’emporter. Sart B nous a bien embêtés mais on marque le 1-0 sur un coup-franc avec un rebond un peu chanceux tandis que leur gardien nous offre bêtement un penalty. Cela a bien tourné pour nous."

"Je confirme, nous ne devions jamais repartir de là-bas avec une défaite, regrettait Bruno Herman, l’entraîneur sartois. On paie cash deux malheureuses erreurs de notre jeune gardien. En fin de match, nous aurions dû sauver l’honneur mais il y avait un trou dans les filets et l’arbitre n’a pas accordé ce but."

Xhoffraix 0 – Waim.-Faym. 2

Buts: W. Van de Sande (0-1, 43e), R. Jacob (0-2, 57e)

"On loupe le coche en ne profitant pas de deux très belles occasions durant notre très bonne première demi-heure, regrettait Marcin Gdowski, le mentor xhoffurlain. Le match s’est équilibré par la suite, nous n’avons plus obtenu de possibilités réelles tandis que Waimes-Faymonville marquait sur un corner et un magnifique coup-franc."

"Mon gardien nous garde dans la partie en début de rencontre, avouait Arnaud Barth, le T1 du Turkania-Wallonia. Le match est ensuite devenu équilibré, engagé et assez fermé mais on a su profiter d’un coup de coin tandis que Romain Jacob envoyait un coup-franc en plein dans la lucarne."

Spa 2 – Oudler 1

Buts: L. Henkes (0-1, 31e), Marino sur pen. (1-1, 55e), T. Busch (2-1, 70e)

Carte rouge à Oudler : Sarlette (90e+1, 2cj.)

"C’était un match très physique avec un arbitre qui laissait beaucoup jouer, notait Anthony Busch, le joueur-entraîneur spadois. Nous aurions pu être menés par deux buts avant d’avoir une belle réaction et de reverser le score, au caractère."

"Avec un arbitrage normal, on gagne, pestait Manuel Mutsch,le coach du Rapid. On s’attendait à ce genre de match mais pas à des fautes crapuleuses, même de la part de leur entraîneur."

Lontzen 1 – Walhorn 1

Buts: Schmitz (1-0, 9e), Musovic sur pen. (1-1, 54e)

"C’était un vrai derby, cela aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre, résumait Danny Deraideux, le T1 de Lontzen. Après la pause, on loupe deux occasions et nous aurions pu hériter d’un penalty."

"Nous avons manqué d’agressivité, seul Lontzen a vraiment joué comme il faut le faire dans un derby, lançait Yves Fatzinger, le délégué de Walhorn. N ous avons également trop loupé en première période."