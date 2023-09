Buts: Roggemans sur pen (0-1, 72e), Xhonneux sur pen (1-1, 85e).

"Le partage est logique. J’ai aimé la réaction de mes garçons après le non-match de la semaine dernière à Herve et de la réaction après le penalty concédé alors que c’est un joueur de Welkenraedt qui touche de la main. Je suis satisfait de ce point contre une belle équipe", souligne le mentor aubelois David Malta.

Dans le chef de son confrère welkenraedois Gregory Degotte, on est un peu déçu. "Je ne vais pas contredire mon collègue. Le nul est logique. Je regrette juste que mon équipe ait baissé pavillon après le penalty reçu généreusement par l’arbitre."

Battice 1 – Warsage 1

Buts: Dardenne (0-1, 21e), Hougrand (1-1, 52e).

"Il faut savoir le reconnaître, mais c’est un bon point. Je perds trois joueurs sur blessure. Mes joueurs doivent comprendre qu’un match ne commence pas à la 46e minute", prévient le T1 batticien Benjamin Marechal.

Olne 1 – Herve 2

Buts: Nikita (0-1, 30e), Tecqmenne (1-1, 49e), Douhard (1-2, 53e).

"On méritait au moins un point. Nous avons dominé les trois quarts du match. Ils marquent sur un coup franc inexistant. Malgré notre poisse actuelle, il serait temps de prendre des points", espère le tacticien olnois Jonathan Félix.

En face, le coach hervien Ben Joly ne faisait pas la fine bouche. "On ne doit pas fanfaronner, car Olne aurait pu revenir à 2-2 en fin de partie."

Espoir Minerois 0 – Croatia Wandre 2

Buts: Busarello sur pen (0-1, 23e ; 0-2, 33e).

"On tombe sur un grand Pierriet dans le but adverse. C’est dommage d’être battu sur deux penaltys, mais nous avons réalisé une très mauvaise première mi-temps. Par contre, on fait une très grosse deuxième période, mais on ne marque pas", explique le chef de meute thimisterien Gino Piol.

Trois-Frontières 3 – La Calamine B 2

Buts: Gerits sur pen (0-1, 25e), Masset (1-1, 33e), Lafalize (1-2, 44e), Masset (2-2, 48e ; 3-2, 76e).

"José Masset a clairement été notre joueur-clé aujourd’hui. Cela n’enlève pas la belle prestation collective. On a fait un match sérieux dans un derby", raconte le T2 frontalier Joël Gérard.

Dans le clan calaminois, on regrettait le "show" José Masset dans la bouche du technicien Mike Hendrick. "C’est clairement José Masset qui s’adjuge le derby. On n’a pas réussi à le contrer malgré la théorie. Mes joueurs doivent se remettre en question. Je tiens à souligner l’excellent arbitrage de Romain Schoonbroodt qui a remplacé l’arbitre alors qu’il a joué dans les deux clubs."