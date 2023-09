Évolution du score: 10e: 19-23, 20e: 34-35 (15-12), 30e: 59-53 (25-18), 40e: 78-69 (19-16).

DISON-ANDRIMONT: Lodomez F. 14, Closset 13, Sayeh 3, Touette 9, Lodomez G. 17, Haot 0, Viellevoye 0, Van Wissen 0, Chikhaoui 15, Delrez 7, Dosquet 0.

Face à un adversaire qui affichait également une victoire pour une défaite en ce début de compétition, Dison-Andrimont a pris le meilleur à domicile malgré un départ (19-23, mi-tps: 34-35) en faveur des Liégeois.

"On a connu trop de déchet en première mi-temps, notamment en se permettant de louper des lay-up…", constate le coach Michaël Buscicchio. "Nous avions également des difficultés à défendre en individuelle. Un passage en défense de zone a été salutaire. Et offensivement, il y a eu un travail collectif intéressant. Comme depuis le début de saison, je n’ai pas un gros marqueur mais plusieurs joueurs dans les double-chiffres. Le danger vient donc de partout."

Néanmoins, un gros passage offensif de Greg Lodomez en seconde mi-temps permettait aux Disonais de prendre les commandes de la partie et de filer vers un deuxième succès.

"L’ambiance dans le groupe est excellente et le taux de présence aux entraînements très bon", apprécie le T1 toujours privé de son fils Thomas et de Kpako blessés alors que Fyon était en vacances.

Au programme des Disonais désormais, un déplacement à Hannut – toujours bredouille et corrigé ce week-end (80-45) à Tilff – vendredi prochain. "Un match sans doute donc encore tout à fait abordable", conclut Michaël Buscicchio. "Mais attention, si on se relâche, on peut être battu par tout le monde dans cette série."

Étoile Jupille 78 – Henri-Chapelle 73

Évolution du score: 10e: 20-25, 20e: 45-45 (25-20), 30e: 52-60 (7-15), 40e: 78-73 (26-13).

HENRI-CHAPELLE: Hissel 2, Wilkin 6, Perin 12, Thélen 7, Delhaes 3, Mond 0, Tandler 12, Leemans 14, Remacle 17.

"Malgré les absences de Bonni, Viellevoye et Vronen, la défaite est frustrante", concède Fred Carton, le coach d’une équipe de Henri-Chapelle qui concède un premier revers cette saison lors de son déplacement à Jupille.

"Nous avons eu le match en main pendant 36 minutes avec plusieurs fois 10 points d’avance. Mais dès que l’Étoile a augmenté son agressivité et que le public local a commencé à mettre une certaine pression, mon équipe a perdu sa fluidité offensive et son collectif défensif pour encaisser 26 points dans le dernier quart. Maintenant, rien de catastrophique car l’Étoile reste une très belle équipe difficile à manœuvrer dans ses installations. Place au travail et à un déplacement en terres inconnues à Huy samedi prochain."

Un futur adversaire qui était au repos ce week-end et qui affiche actuellement une victoire pour une défaite.