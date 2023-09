Les incursions locales sont moins dangereuses et la première opportunité visitée fait mouche avec Yürük après la pause boisson. À la 36e, Demirkazan touche la barre et c’est finalement Bonjean de la tête qui scotche Chauveheid (44e) pour le 1-2. Réaction immédiate avant le repos, Dierinck suit au second poteau du front, c’est 2-2. À la mi-temps, pas de repos, Monville est remplacé, ce qui ne plait forcément pas au numéro 9 visité. Son coach Van Renterghem était "fâché sur lui à cause de son côté individualiste au premier acte."

Et cela repart en plus bien pour Stavelot, le vif Platiau coupe la trajectoire du ballon et inscrit le 2-3 avec le poteau. Bellevaux accélère le rythme et va ravir ses supporters par la suite. Picquereau élève le niveau, son coup-franc est un caviar pour l’égalisation de Demirkazan. Le 4-3 s’en suit, le gardien Binot évalue mal la trajectoire et la met au fond lui-même. Picquereau inscrivant au petit rectangle le 5-3 dans la foulée (62e).

L’expérience de Bellevaux a parlé dans un derby "avec un peu de pression" (photos)

Les Jaune et Vert profitent des largesses défensives stavelotaines et Cardoso y va aussi de son petit but, avant la réduction définitive de la marque à 6-4 par Bragard. "C’était un vrai derby avec un peu de pression", dixit le T1 Van Renterghem (Bellevaux). "Nous étions plus forts, surtout en 4-3-3, on veut toujours jouer foot en partant de l’arrière mais en étant super offensif, il faut défendre également. C’est cela que je reproche aussi à Monville, tout le monde doit défendre, il ne pense qu’à lui. Il veut être meilleur buteur mais nous voulons être champions. S’il le faut, on sera un de moins, les autres se fondent dans le groupe."

Dans le camp d’en face, une certaine fierté régnait pour Florian Dalleur malgré la défaite. "Ils prennent quatre buts, plus que sur leurs 5 premiers matches, on a été hyper réalistes devant. Malheureusement, on en encaisse six, on ne peut rien revendiquer face à cette animation offensive digne d’une P2. Notre objectif demeure le top 5."

Bellevaux 6 – Stavelot B 4

Arbitre: M.Guenfoudi.

Cartes jaunes: Jamotte, Yürük, Bragard.

Buts: Demirkazan (1-0, 1re), Yürük (1-1, 30e), Bonjean (1-2, 44e), Dierinck (2-2, 45e+2), Platiau (2-3, 49e), Demirkazan (3-3, 55e), Binot csc (4-3, 57e), Picquereau (5-3, 62e), De Sousa Cardoso (6-3, 70e), Bragard (6-4, 84e).

BELLEVAUX: Chauveheid, Lecoq (84e Keller), Grandjean, Namotte (12e Waauf), De Sousa Cardoso, Bruyère, Picquereau, Dierinck, Monville (46e Jacquemin), Kivrak, Demirkazan (84e Dalkenne).

STAVELOT B: Binot, Tombeux, Adjaye, Christophe (71e Barbay), Bonjean, Jamotte (60e Delsaux), Colin, Huyberts (82e Marquet), Yürük (60e Dumont), Platiau, Bragard.