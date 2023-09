Le jeune portier américain n’a rien à se reprocher car il n’a pas été aidé par ses défenseurs sur les deux buts qu’il a encaissés.

Paeshuyse 5,5

Très solide durant le premier acte, il a bien involontairement été à la base l’exclusion du redoutable Orban. Comme toute l’équipe, il a connu une seconde mi-temps plus difficile.

Palsson 6

Impérial avant le repos, le patron de l’arrière-garde eupenoise n’a pas pu éviter que le bateau tangue dès la reprise.

Davidson 4,5

S’il a manqué de réussite quand son envoi a été repoussé par le cadre, l’international australien a sa part de responsabilité sur la seconde réalisation gantoise.

Alloh 5

Alors qu’il avait pris la mesure de Samoise durant 45 minutes, il a fait preuve d’une trop grande nervosité quand le vent a commencé à tourner.

Baye 5,5

Un jeu sobre et efficace durant la bonne période eupenoise mais une trop grande discrétion par la suite.

Christie-Davies 4,5

Pour sa première titularisation de la saison, le médian gallois n’a guère réussi à se mettre en évidence et il a logiquement cédé sa place à vingt minutes du terme.

Pantovic 5,5

Un joli but et un beau travail de relayeur en soutien des deux attaquants mais l’expérience du joueur serbe n’a pas été très utile au plus fort de la tempête.

Nuhu 5,5

La verticalité de son jeu, sa vitesse d’exécution et la qualité de ses services ont fait très mal à la défense gantoise avant qu’il ne s’éteigne pour sombrer dans l’anonymat.

Charles-Cook 5,5

Beaucoup d’abnégation dans un rôle plus défensif après avoir remplacé Van Genechten blessé au visage. Est-il vraiment coupable d’avoir commis la faute qui a remis La Gantoise dans le match ?

Finnbogason 4

Une prestation décevante du buteur islandais qui a perdu un face-à-face avec le gardien dès le début de la rencontre.