Les Verviétois – qui avaient déjà utilisé leur dixième homme avec la montée de Casamento à la 8e (11-10) - cherchaient leurs marques dans le premier acte (15-13). Le second (28-11) permettait de faire le break, notamment avec quelques tirs à trois points convertis (11 sur l’ensemble de la partie). Néanmoins, les Carolos ne baissaient pas les bras, ils rivalisaient à la reprise (22-21) mais la force de frappe offensive des Verviétois permettait de ne jamais douter. "On fait le plein de confiance offensivement et on encaisse moins de soixante points", conclut Bruno Dagnely. "De bon augure avant d’aller à Saint-Hubert qui réalise aussi un sans-faute en ce début de championnat. Un adversaire qui aura à cœur de prendre une revanche sur la Coupe AWBB, nous avions réalisé le hold-up parfait là-bas."

Le BC Verviers reçu 3 sur 3 dans ses nouvelles installations (photos)

BC Verviers 88 – CFB Fleurus 59

Évolution score: 10e: 15-13, 20e: 43-24 (28-11), 30e: 65-45 (22-21), 40e: 88-59 (23-14).

BC VERVIERS: Laloge 9, Gerlach 16, Delsemme 6, Akinbodu 6, Pirard 8, Roosen 15, Casamento 0, Wilkin 7, Domken 10, Vermierdt 11.