"Quels que soient les forfaits que nous devons déplorer, nous ne sommes pas venus pour simplement tenter d’éviter la défaite contre le leader de la compétition, expliquait Florian Kohfeldt. Si nous retrouvons notre identité en affichant du courage et de l’énergie, nous pouvons remporter ce match."

Un discours qui paraissait très optimiste au vu des circonstances et pourtant…

Après quelques minutes, les Pandas donnent raison à leur coach en se créant déjà une superbe occasion galvaudée par Finnbogason. Malgré la sortie prématurée de Van Genechten, durement touché dans un contact avec Brown, Eupen ne change pas son plan de jeu et il continue à poser d’insolubles problèmes à une équipe gantoise en mal d’inspiration. La récompense de cette belle prestation aurait déjà pu tomber quand un envoi de Davidson, dévié par un défenseur, vient frapper successivement la transversale et le montant du but défendu par Nardi. À l’affût, Finnbogason parvient à dévier le cuir qui flirte à nouveau avec le cadre. Ce n’est que partie remise pour les visiteurs qui vont ouvrir la marque sur un puissant envoi de Pantovic. Dans la foulée, l’attaquant serbe a la possibilité de doubler la mise mais il croise trop son tir. Surpris par la qualité de l’opposition, Les Buffalos s’énervent, à l’image d’Orban renvoyé aux vestiaires pour un coup au visage de Paeshuyse.

Eupen a désormais toutes les cartes en main mais la formation germanophone va connaître une reprise cauchemardesque. Le ballon est à peine remis en mouvement que l’arbitre accorde un coup de réparation très léger pour une intervention de Charles-Cook sur Brown. L’intervention du VAR n’y changera rien puisque l’homme en noir confirme sa décision après avoir visionné la phase. Slonina repousse l’essai de Cuypers mais Kums se montre le plus réactif pour remettre les deux équipes dos à dos.

Ébranlés par ce coup du sort, les Pandas perdent de leur superbe alors que La Gantoise se sent pousser des ailes. La partie a changé d’âme comme le confirme le second but inscrit par Tissoudali au sein d’une défense bien statique. Alors qu’il était proche de l’exploit, Eupen courbe finalement l’échine dans cette rencontre à deux visages mais il peut nourrir bien des regrets.

La Gantoise 2 – AS Eupen 1

Arbitre: M.Boterberg

Carte rouge: Orban (45e).

Cartes jaunes: Alloh, Pantovic, Kral, Finnbogason, Brown,

Buts: Pantovic (0-1, 27e), Kums (1-1, 49e), Tissoudali (2-1, 58e)

LA GANTOISE: Nardi, Brown, Watanabe, Kandouss, De Sart, Gandelman (46e Tissoudali), Samoise, Fofana (78e Torunarigha), Hjulsager (46e Kums), Orban, Cuypers (78e Gerkens).

EUPEN: Slonina, Palsson, Paeshuyse, Davidson, Van Genechten (16e Charles-Cook), Bayie, Christie-Davies (71e Bitumazala), Alloh (80e Kral), Pantovic, Nuhu (80e Youndje), Finnbogason.