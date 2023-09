"Nous avons cassé un cardan et roulé durant trois kilomètres", commentait le copilote theutois. "En relançant dans une épingle alors qu’on était en mode propulsion, on a touché une bordure et arraché une roue."

Tout profit pour Cédric Cherain, son dernier rival dans la course au titre. D’autant que le Verviétois pointait en tête au terme de la première des trois boucles. C’était sans compter sur ce diable de Jos Verstappen (Skoda Fabia Rally2) qui après avoir débordé le pilote de la Hyundai i20 Rally2, résistait jusqu’au bout pour remporter sa première victoire en championnat de Belgique en conservant une demie seconde de bon.

"Dans les dernières spéciales, j’ai repoussé mes limites après avoir changé le setup de la voiture. Cela a fonctionné, mais juste pas assez. Dommage, mais nous ne pouvions pas aller plus vite", reconnaissait Cédric Cherain logiquement déçu. Mais avec vingt-trois points de retard, tout reste possible puisqu’à Spa trente unités resteront encore à distribuer. Charles Munster, sur la deuxième voiture de l’équipe BMA, échouait au pied du podium final, une belle performance pour le jeune Verviétois de vingt-deux ans seulement.

East Belgian Rally: Cédric Cherain à une demie seconde de... Jos Verstappen, abandon de Maxime Potty (photos)

"J’en veux toujours plus"

"J’en veux toujours plus", réagissait-il à l’arrivée. "Si je suis évidemment assez content de mes chronos, mon objectif est de réduire l’écart par rapport à mon équipier, tout en n’oubliant pas que c’est aussi ma première saison en Rally2."

Il devançait d’une poignée de secondes Tobias Brüls qui réalisait sa plus belle performance en championnat de Belgique avec sa cinquième place à domicile au volant de la Citroën C3 Rally2 couvée par DG Sport.

"Après quatre mois sans rouler, j’ai pu reprendre le volant mardi pour des tests, sans cela, il aurait été impossible d’aller vite sur ces très belles spéciales."

Enfin, on soulignera encore la victoire en Junior doublée d’un succès en Stellantis Cup pour Tom Heindrichs, un autre enfant de la région germanophone qui s’est tout simplement montré impérial au volant de son Opel Corsa Rally4.

EN VITESSE

Rainer Hermann

Si le week-end avait mal commencé pour le pilote saint-vithois contraint de changer le moteur et la boite de vitesse sur sa BMW M3 avant le départ, sa deuxième place en Historic lui a permis de fêter son titre de champion de Belgique avec ses nombreux supporters venus l’encourager.

Gino Bux

La victoire du papa de Max était aussi un peu régionale puisque son «ouvreur» n’était autre que Gino Bux dont Jos Verstappen tint à souligner le remarquable boulot. On est maintenant impatient de revoir le Malmédien derrière le volant d’une voiture de course cette fois.

Tom Rensonnet

Après une excellente première saison au niveau mondial, le jeune Heusytois était également présent à Saint-Vith, l’occasion pour le pilote du RACB National Team de confier qu’il espérait être au départ du Rallye de Jalhay dans un mois au volant d’une RC3.