"Comme quoi, le foot!", dit-on à Heusy après la défaite contre Weywertz (photos)

"Ce qui faisait notre force depuis le début de saison, à savoir la finition, était notre défaut aujourd’hui", explique le T1 de Weywertz Steve Paquay. "Leur portier fait certes un très bon match mais on a été maladroit devant le but. On aurait pu rendre ce match plus facile si on avait ouvert la marque plus tôt."

Après la pause, Bugart (50e), Elsen (70e) puis Hanf (79e) poursuivent leur opération gaspillage. Heusy obtient alors la balle de match (82e) mais Chauveheid perd son duel avec Hagemann. Quatre minutes plus tard, Jacobs trouve finalement l’ouverture (0-1) et offre les trois points au leader de P2C.

"Repris pour la première fois de la saison, Joe Jacobs est récompensé de sa patience", enchaîne le mentor germanophone. "Au vu du match et des nombreuses occasions, on peut dire que la victoire est méritée. Pourtant, on aurait aussi pu être battu si Hagemann ne sort pas ce ballon à 0-0. Comme quoi, le foot !"

Du côté heusytois, la déception est bien sûr de mise. "La différence s’est faite au niveau des bancs", lâche le coach Jessy Dionisio. "Eux en ont un et nous pas. Ils ont une mentalité et un esprit d’équipe germanophone. Pour le reste, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs et je suis très content de l’impact qu’ils ont mis dans la rencontre. On leur a posé pas mal de problèmes mais malheureusement, comme la semaine passée, on encaisse en fin de partie. En jouant pour les trois points, on s’expose aux contres et on savait que c’était leur point fort. En tout cas, je suis fier de ce que les gars ont montré. Il va cependant falloir tout doucement commencer à prendre des points."

Heusy 0 – Weywertz 1

Arbitre: M. Dewandre.

Cartes jaunes: Ahrika, Kuavita, Henon ; Thomas.

But: Jacobs (0-1, 86e).

HEUSY: Fagnan-Polis, Offerman, Ahrika, Willems (88e Lukebadio), Kuavita, Lolos (56e Chauveheid), Nalbou, Blondiaux (71e Qualizza), Van Acker (89e Nalbou), Henon, Lejeune.

WEYWERTZ: Hagemann, Ordonez, Gross, Bungart, Thomas, Boemer, Gagban (61e Crasset), Benker (65e Reuter), Heinen, Elsen (75e Jacobs), Hanf (91e Boemer).