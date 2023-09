Claude Ernotte (Aubel, R1): "Une défense hors norme !"

Aubel plantait d’emblée un 3 à 12 qui lui permettait par la suite de toujours garder les commandes de cette rencontre. "Le jeune Henrard faisait une superbe entrée en première mi-temps", pointe le T1 aubelois. "Sorti du banc, il plantait treize points consécutifs bien lancé en contre par ses coéquipiers. De quoi monter notre avance à 21 points au repos."

Et comme les Aubelois n’encaissaient que trois points dans le troisième acte (3-17), il n’y avait guère de suspense dans cette partie. "On marque un peu moins dans le dernier acte", précise Claude Ernotte. "Mais on a compté jusqu’à 32 points d’avance et j’en ai profité pour donner du temps de jeu aux jeunes. Une sortie très positive avec, encore une fois, un Perin qui assumait pleinement son rôle de capitaine et de moteur de l’équipe. Nos intérieurs ont fait le job par rapport aux qualités athlétiques de Woluwe afin de ne pas perdre la bataille du rebond malgré un déficit de centimètres. L’engagement de tous a permis de décrocher ce troisième succès."

À noter l’absence de Heldenbergh, ce dernier ayant développé une grosse réaction à un produit utilisé par son kiné. L’intervention d’un dermatologue a été nécessaire, il devrait à nouveau être opérationnel pour recevoir Liège Atlas le week-end prochain.

United B Woluwe 41 – RBC Aubel 69

RBC AUBEL: Ferette 3, Grooteclaes 3, Liégeois G. 11, Liégeois B. 3, Perin 17, Henrard 13, Di Prospero 12, Albert 2, Vauchel 2, Glaude 3.