Bellevaux, qui reçoit Stavelot B, veut rester en embuscade derrière Malmedy B

Bellevaux-Ligneuville qui reçoit Stavelot B, c’est un classique de cette P4G. Et les dernières années, ce sont souvent les gars de la cité des Blancs Moussis qui ont joué les troubles fêtes. "On a joué un amical à Xhoffraix mardi, en faisant tourner l’effectif", indique le coach local Éric Van Renterghem. "On est en embuscade de Malmedy B après la défaite inaugurale et on sera présent lorsqu’ils auront un moment faible. Et ex-aequo avec Stavelot B, une belle équipe qui joue bien foot. J’ai désormais des choix à faire avec mes 21 gars disponibles chaque semaine, il y a donc des déçus à chaque coup mais cela fait partie du job."