"Avec de telles prestations, ça devrait aller", savoure Boris Dome

Les Liégeois continuent à bousculer leur hôte avec un essai de Deville sur le poteau et une reprise de Schenk sauvée par Desseille. Ce n’est que partie remise, puisque Schenk donne aux siens une avance méritée à la demi-heure. Quant à Marloie, il se contente d’une seule occasion avec une tête mal cadrée de Nkokolo dans les arrêts de jeu. Ce même Nkokolo verra sa reprise sauvée par la barre à l’heure de jeu. Marloie se montre plus présent dans cette seconde période, mais toujours aussi brouillon et un dernier but consécutif à un contre rondement mené met définitivement fin aux très minces espoirs locaux.

"Mes gars ont réalisé une très belle première période à l’issue de laquelle notre avance aurait pu être plus conséquente. Face à un adversaire que nous savions en difficulté, nous ne voulions pas subir. Outre le résultat, ce qui me réjouit c’est notre façon de jouer, sans complexe. En deuxième période, il a fallu aller au combat et mes gamins l’ont fait. Ils ont affiché une mentalité exceptionnelle. Si on continue à reproduire de telles prestations, ça devrait aller", commente Boris Dome, l’entraîneur des Étoilés.

Marloie 1 – Elsaute 3

Arbitre: C. Dubuc.

Cartes jaunes: Dony, Mohimont, Foulon, Body, Deville, Schenk.

Buts: Dohogne (3e, 0-1), Lambert (20e, 1-1 pen.), Schenk (32e, 1-2), Diané (75e, 1-3).

MARLOIE: Desseille ; Collard (78e, François), Martinet, Dony, Foulon ; Nkokolo, Lambert, Mohimont (85e, Hanneuse), Jadot (46e, Body); Jacquemart (68e, Kalombo), Minthe.

ELSAUTE: François ; Rogister, Lecloux, Weber (78e, Di Nicola), Counet ; Dohogne, Deville (90e + 1, Fassin), Mazouze (90e + 1, Lefort), Campo ; Schenk (68e, Piette), Diané.