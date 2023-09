Le duo Bureau-Dubois pour sauver Goé et viser une première victoire contre le FC Eupen B

Les deux seules équipes qui n’ont pas encore connu la victoire cette saison s’affrontent ce samedi soir. Avec un petit point à leur compteur, Goé et le FC Eupen B ont un grand besoin de succès pour ne pas voir l’écart (déjà 3 points) avec le 14e s’agrandir encore. Les Goétois ont changé de coach cette semaine, Thierry Polis a été remercié et c’est Francis Bureau, son adjoint, qui reprend l’équipe. "Je ne suis pas tout seul puisque nous allons former un duo avec Pierre Dubois avec qui j’ai joué à Welkenraedt. Il n’était plus dans le foot depuis deux ans et ça le titillait de reprendre. On espère terminer la saison ensemble et maintenir l’équipe en P3. Les joueurs se sont entraînés avec intensité, j’espère voir la même envie ce samedi afin de fêter notre première victoire à la maison."