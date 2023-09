Stella Leuven – RBC Pepinster (Dim. 17h)

Enfin l’entrée en championnat pour Pepinster après une longue préparation qui trouvera son épilogue à Louvain. Un solide adversaire – qui peut compter sur des renforts de D1 – que les Pepins devront peut-être affronter sans leur big man Martin Wintgens.

"Il est incertain après un “grand écart” en fin d’entraînement ce jeudi, les adducteurs sont peut-être touchés", s’inquiète le coach Pascal Horrion. "Martin Gillet a, lui, une entorse du pouce et un petit souci au niveau du cartilage du genou. Mais il doit pouvoir tenir sa place."

Régionale 2

S.M. Belgrade – RABC Ensival (Dim. 16h)

Une victoire et une défaite pour Ensival qui reste sur une très mauvaise prestation à domicile face à St-Hubert. Problème de mentalité et grosse faiblesse offensive avait pointé le coach qui attend une réaction même si le déplacement à Belgrade s’annonce difficile.

"On joue une équipe extrêmement solide à domicile et qui s’est déjà positionnée dans le Top 4", prévient Antoine Massart. "J’espère qu’on aura une bonne réaction par rapport à notre dernier match. Maxime Erkenne est incertain suite à une tendinite. Solot est toujours sur la touche. Les autres seront présents."

Les déplacements de Spa à Linthout et de Pepinster B au Rebond Musson ont été avancés au week-end dernier initialement réservé aux Coupes.

Provinciale 1

Dison-Andrimont – Alleur B (Sam. 19h)

Avec un bilan d’une victoire en deux sorties comme son futur adversaire, Dison-Andrimont tentera de prendre le meilleur à domicile sur Alleur B. Des Liégeois sortis de la Coupe de province par Henri-Chapelle une semaine plus tôt alors que les Disonais ont fait le plein de confiance en se qualifiant haut la main grâce à une grosse prestation offensive (126 points inscrits). Mais les absences restent nombreuses dans les rangs locaux… "Fyon est en vacances, Touette et Van Wissen sont incertains et mon fils Thomas est toujours bloqué à l’infirmerie", détaille le coach Michaël Buscicchio.

Régionale 1 dames

Herve-Battice – Namur Capitale (Sam. 21 h.)

Battu en semaine par Pepinster, Herve-Battice aura fort à faire face à Namur…

"Bonvoisin est absente suite au mariage de sa sœur et Cosentino est retenue au travail", explique le coach Alain Denoël. "Henrard pourrait également manquer ce match. Les conditions ne sont donc pas favorables mais on a prouvé qu’on pouvait faire des miracles dans l’adversité."