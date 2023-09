Germain Hagemann: "Une personne s’est peut-être trompée sur moi"

"Je rappelle qu’on ne m’a pas obligé à partir", précise-t-il. "Je pouvais accepter la proposition que le club me faisait mais j’ai préféré dire non. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je dirai seulement qu’il n’y avait qu’une personne qui ne croyait pas en moi. Pour le reste, tout se passe bien pour eux et j’en suis le premier content. De mon côté, je me concentre sur Weywertz et je prouve par mes prestations que la personne dont j’ai parlé s’est peut-être trompée."

Six victoires de rang, vingt-deux buts inscrits, pour seulement quatre reçus, le bilan affiché parle de lui-même. "Pour des débuts, on ne peut pas rêver mieux", enchaîne le portier des Jaune et Noir. "Si les points sont là, la manière y est aussi. Ce qui fait la différence pour le moment est notre esprit d’équipe. On ne gagne pas nos matches à onze mais bien à quinze ou même à vingt-deux."

Et quand on lui parle de son bilan personnel et des quatre petits buts encaissés, le grand Germain ne peut que s’en féliciter: "Je me prends bien sûr au jeu. Plus tu as, plus tu veux. L’équipe est jeune et j’essaye d’apporter mon expérience, mon jeu au pied et mon coaching. Pour un gardien, il n’est pas facile de jouer dans une équipe qui domine. Il faut être sans cesse concentré pour être présent sur le ballon chaud qu’on aura."

Ce dimanche, c’est un gros morceau qui attend les Germanophones. Se déplacer à Heusy n’est jamais une promenade de santé. "On va évoluer sur un synthétique qui n’est pas très grand. Ce sont donc des conditions complètement différentes de celles que nous connaissons chez nous. Et puis, Heusy est une équipe qui marque beaucoup mais qui encaisse aussi beaucoup. L’appétit venant en mangeant, on se déplacera pour empocher les trois points", conclut l’ancien gardien disonais.

Heusy – Weywertz (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Dewandre

Absents à Heusy: Benaets et Gillet (blessés), Vandermeulen (suspendu), Liotta (pas encore prêt)

Absents à Weywertz: le noyau est au grand complet.