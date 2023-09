Pourtant, le début d’exercice très positif des Germanophones conjugué à celui, catastrophique (quatre défaites), des Rats a mené à cet inattendu contexte. Titulaire indiscutable depuis le début du championnat, Yassin Bennane attend pour sa part son ancien club de pied ferme. "Je suis certain que Hamoir va se reprendre… mais j’espère que ce ne sera pas contre nous", sourit le médian calaminois. "C’est un club habitué à jouer le top 5 à ce niveau depuis plusieurs années. C’est un peu triste de les voir derniers. Mais je sais que depuis le décès du président, c’est compliqué là-bas."

À la tête du club depuis 1996, l’emblématique Nicolas Finocchio s’en est, en effet, allé en janvier dernier. "Il était très proche des joueurs, très impliqué. Quand on perd quelqu’un comme ça, il faut arriver à s’en remettre et ce n’est pas simple", poursuit le Verviétois (il porte d’ailleurs le numéro 48 en hommage à sa ville) recruté par Alex Digregorio il y a un peu plus d’un an. "J’étais en manque de temps de jeu à Hamoir, où j’étais davantage considéré comme un jeune que comme un titulaire en puissance. J’ai eu du temps de jeu, mais pas assez à mon goût. C’est pour ça que je suis parti mais sinon, je n’ai rien de négatif à dire sur mon passage là-bas."

Du temps de jeu, le joueur passé par le Standard chez les jeunes en a trouvé en terre germanophone. Monté en puissance tout au long de la saison dernière, il s’affirme aujourd’hui comme un joueur clé sur l’échiquier de son coach. "Pour l’instant je suis content de mes prestations et je pense qu’Alex aussi. Comme toujours, je donne tout pour accomplir ce qu’on me demande sur le terrain et ça paye." À l’image de son équipe, Yassin Bennane est donc en grande forme et il entend bien le prouver ce samedi soir face à des Rats en crise qui arriveront, à n’en pas douter, le couteau entre les dents pour engranger leurs premiers points.

La Calamine – Hamoir (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. Fernandes Barros.

Absents à La Calamine: Gerrekens, Smits et Delmal sont blessés.