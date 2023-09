Un offensif de plus pour Eupen ? "Je suis prêt !" assure Nathan Bitumazala avant le match à La Gantoise

Nathan Bitumazala, puisque c’est de lui qu’il s’agit, sort d’une période compliquée. "Je traînais ma blessure depuis un an" nous confie le Franco-Congolais de 20 ans. "Je souffrais d’une pubalgie au niveau des adducteurs. Je ressentais des petites douleurs et j’ai pris la décision de me faire opérer pour m’en débarrasser."

L’opération a eu lieu il y a un gros mois. "J’ai donc dû patienter avant de reprendre les entraînements. Avant le match contre le Standard, je n’avais qu’une semaine dans les jambes. Je manquais donc de rythme. Il valait mieux faire l’impasse… Mais pour le déplacement à Gand, je crois que ça devrait aller" estime l’ex-promesse du PSG, arrivée à Eupen durant l’été 2022. Dimanche dernier, il a assisté, impuissant et spectateur, à la défaite des siens 1-3 face au Standard. "L’équipe reste sur un sentiment de frustration car il y avait moyen de faire quelque chose contre le Standard !" Ce dimanche, à la Gantoise, c’est un autre gros morceau qui attend les Pandas. "J’espère être repris dans les 18. Cela va dépendre de ma condition physique mais je crois que ça devrait être bon…"

Une (potentielle) option supplémentaire pour l’AS, où du sang frais fera du bien. La saison dernière, le droitier avait signé 15 apparitions (dont 9 en tant que titulaire) pour un total de 878 minutes jouées. D’une manière générale, il avait montré de bonnes choses via ses courses et ses dribbles…

Après le retour aux affaires de Teddy Alloh, un autre Parisien pourrait donc l’imiter à l’occasion de ce périlleux déplacement à la Ghelamco Arena. D’autant que le T1 Kohfeldt devra composer sans les convalescents Gary Magnée et Boris Lambert.

Plusieurs tuiles pour Eupen

D’ailleurs, ce vendredi en prélude du voyage dominical chez les Buffalos, le mentor eupenois n’avait pas beaucoup de bonnes nouvelles.

Déjà privé d’Amadou Keita (suspendu), de Bartosz Bialek (genou, out pour plusieurs mois) et de Kevin Möhwald (récupération plus lente qu’escompté), le T1 doit donc désormais se passer de Lambert et Magnée, précieux titulaires depuis le début de saison qui se sont blessés face aux Rouches et manqueront plusieurs rencontres chacun (a priori davantage dans le chef de Boris Lambert). En plus, Jérôme Déom s’est ajouté vendredi à la liste des blessés, touché lors d’un match d’entraînement. L’étroitesse du noyau se fait ressentir chez les Noir et Blanc. C’était à prévoir.

Pour rappel, samedi prochain l’AS Eupen recevra Anderlecht (16h) avant d’enchaîner avec des déplacements à l’Antwerp puis à l’Union Saint-Gilloise. Pas de tout repos, donc, ce début d’automne…

La Gantoise – Eupen (Dimanche, 19h15)

Arbitre: M. Boterberg.

EUPEN: Slonina, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Baiye, Christie-Davis, Van Genechten, Pantovic, Finnbogason, Nuhu, Charles-Cook ; Nurudeen, Roufisse, Filin, Kral, Alloh, Bitumazala Le noyau définitif sera officialisé ce samedi).

Absents: Keita (suspendu), Möhwald (pas prêt), Bialek (convalescent), Magnée (blessé), Lambert (blessé), Déom (blessé).