Ster Francorchamps est "prêt pour le combat" au FC Eupen

Ster-Francorchamps a subi, dimanche dernier, sa première défaite de la saison contre Aubel (1-4). Pas de quoi inquiéter son coach, Pascal Collin. "C’était un dimanche cauchemardesque avec des buts encaissés sur des erreurs individuelles mais qu’on doit vite oublier. On a eu une discussion mardi et on s’est bien entraînés en semaine. Nous avons un bon petit groupe qui est en train de se construire et je ne pense pas que mes joueurs se sont vus trop beaux. Tout le monde reste en éveil car ils savent que tous les matchs, depuis le début de la saison, ont été compliqués."