Stavelot: un exploit pour signer une première victoire ?

Pas encore victorieux cette saison, les Stavelotains ne baissent cependant pas les bras et veulent avancer. "Le groupe a eu une bonne discussion cette semaine. C’est clair que venir s’entraîner est en ce moment un peu moins agréable que l’an dernier. Mais on garde le cap."

Pas grand-chose à perdre

Dimanche, c’est pourtant un énorme morceau qui attend les Blancs Moussis. Candidate au titre de champion, l’équipe hesbignonne de Geer se déplacera à Pré-Messire pour les trois points et rien d’autre. "On s’attend à un match très compliqué mais on le jouera avec l’ambition de prendre quelque chose", prévient Julien Godard. "On ne part certainement pas battus d’avance… et pourquoi ne pas créer l’exploit ?" Si succès il y a, l’exploit sera effectivement impressionnant tant l’armada geeroise semble supérieure sur papier. Mais en tout cas, et peut-être pour la première fois depuis l’entame du championnat, Stavelot n’aura pas grand-chose à perdre ce dimanche. De quoi libérer les Rouge et Bleu ?

Stavelot – Geer (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Habets

STAVELOT: Thys, Kalac, Colin, Boucha, Militello, De Smet, Brissinck, Lukoki, Nemes, Corbesier, Glogov, Peso, Quaranta, Machu, Giuliano, Lekeu

Absents: Guillen, Jérôme et Troch sont toujours blessés.