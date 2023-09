Première du BC Verviers à Gérardchamps: "Cette salle me manquera", confie Raphaël Domken avant de quitter Saint-Michel

Un nouveau chapitre s’ouvre donc dans l’histoire du matricule 169 qui espère, ainsi, voir ses ambitions repartir à la hausse. "Ce changement d’implantation sera bénéfique pour le club et pourra, je l’espère, apporter bon nombre de résultats positifs", entrevois le meneur de jeu verviétois. "Sportivement, la principale amélioration touche à l’espace de jeu. Il faut bien sûr un peu de temps d’adaptation quand on a toujours joué sur le terrain de Saint-Michel…"

Ce premier rendez-vous en terres pas tout à fait inconnues puisque le club s’entraîne dans la bulle depuis le début de saison, ce sera face à Fleurus. Un adversaire dont le compteur victoire reste bloqué à zéro alors que le BC Verviers a réalisé un sans-faute lors des deux premières journées de compétition. "On démarre bien et c’est sûr que ça fait du bien", reconnaît Raphaël Domken. "Il y a beaucoup d’envie et de combativité dans ce groupe. On ne se relâche pas et on maintient une haute intensité entre nous lors des entraînements… même si le coach n’est jamais satisfait ! Ça montre qu’on a tous très envie de gagner chaque match que l’on joue. Ce qui est très positif."

Une troisième victoire serait doublement bien accueillie par Bruno Dagnely, le coach verviétois, qui bénéficiera de l’ensemble de son effectif pour cette première à la bulle de Gérardchamps mais aussi face à son ancien club formateur.