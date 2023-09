"Diplômé en sciences du sport, Nicolas Collubry travaille depuis 9 ans pour la KAS Eupen et est actuellement également entraîneur de l’équipe des U21 et directeur sportif du département des jeunes du club. D’un commun accord, la KAS Eupen et Nicolas Collubry vont évaluer, après la période d’initiation au sein du staff des entraîneurs de l’équipe première, dans quelle mesure ces différentes tâches peuvent être gérées en termes de temps et d’organisation", indique le club dans un communiqué.

Christoph Henkel, directeur général de la KAS Eupen: "Nicolas Collubry a fait ses preuves au sein de la KAS Eupen en tant qu’entraîneur des jeunes et collaborateur à des postes à responsabilité. Avec lui en tant que directeur sportif du département des jeunes, nous avons pu réaliser la professionnalisation du club également dans le domaine des jeunes. Avec l’arrivée de Nicolas Collubry dans le staff des entraîneurs de l’équipe première, la collaboration entre le département des jeunes et le secteur des pros devient une pratique quotidienne, vu que Nicolas Collubry reste le coach des U21. En outre, nous donnons à un entraîneur compétent de la région la possibilité de se développer au plus haut niveau au sein de l’AS Eupen. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre collaboration et souhaitons à Nicolas beaucoup de succès dans son nouvel emploi".