Kinet (Stade Verviétois) continue de faire des choix "pour garder tout le monde concerné"

Comme depuis le début de saison, Christophe Kinet et son staff doivent poser des choix au moment de confectionner le noyau sélectionné pour le match. "Nous avons la chance de ne pas avoir beaucoup de blessés pour l’instant. Je sais que ce n’est jamais facile pour un joueur quand il n’est pas repris et on fait donc le maximum pour garder tout le monde concerné. L’ambiance est très bonne au sein du groupe et nous avions encore vingt joueurs présents ce jeudi soir à l’entraînement. Nous avons aussi salué le retour de Martin Schillings, qui a repris après sa grave blessure au genou, et nous sommes très heureux de le revoir parmi nous", conclut le T1 du Stade Vervietois.

Meux – Stade Vervietois (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Moulin

STADE VERVIETOIS: Rico-Garcia, Thomé, Courail, Ceylan, Biondolillo, Mara, Fransolet, Giargiana, Manfredi, Demarteau, Palm, Akdim, Bamona, Yilmaz, Deflandre, Oger, Vancleve.

Absents: Clerbois, Ganiji (blessés) ; Muaremi, Vaccaro (choix).