Elsaute B a "essayé de combiner" ce jeudi 21 septembre 2023 à Elsenborn

Grâce à ce succès, Elsaute B revient à un point de Xhoffraix et confirme son bon début de saison. "C’était un match haché, face à un adversaire très organisé et qui mettait beaucoup d’impact, racontait Dejan Botic, le mentor étoilé. Il n’était pas facile de développer du jeu mais nous avons eu quelques accélérations et on a essayé de combiner. Je comprends qu’Elsenborn soit déçu d’encaisser le 2-1 en fin de match mais ce deuxième but aurait pu tomber plus tôt, même avant la mi-temps. Un partage aurait pu être un score logique mais nous n’avons pas volé notre victoire."

Elsaute B 2 – Elsenborn 1

Arbitre: M. Bergenhouse.

Cartes jaunes: Lejeune, Lemmens ; Wattler, J. Wiesemes.

Buts: Maréchal (1-0, 9e), Mackels (1-1, 37e), Di Nicola (2-1, 89e)

ELSAUTE B: Breuer, Michel, Defawes, Di Nicola, Maréchal (72e Chefneux), Gutkin, Lejeune (62e Génis), D’Acquisto, Loly, Daukandt, Lemmens

ELSENBORN: Schäfer, Gengler, Ti. Kistemann (72e Comoth), Y. Heinen, Wattler, Mackels, J. Wiesemes, Scholl, Bruels, Dederichs (78e Diallo), N. Heinen.