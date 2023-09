Aubel, "dans une spirale positive", reçoit Tilff, toujours invaincu

Après leur splendide six sur six face à Trooz et à Ster-Francorchamps (6-0 et 1-4), les Aubelois reçoivent au stade Jean-Marie Doome un gros morceau: Tilff. Actuel deuxièmes du classement, les "Porês" -comme on les surnomme – déjouent les pronostics en étant les seuls à tenir le rythme de Malmundaria. "C’est un très gros morceau ! Beaucoup ne les voyaient pas à cette place, mais j’étais convaincu qu’ils avaient les qualités pour être dans le top 5. Ils y sont peut-être un peu plus tôt que prévu. Cela est dû à leur attaque de feu avec Chupo et El Farsi. Ils ont très bien transféré avec El Ghoulbzouri dans les dernières secondes du mercato. Je le répète, c’est très solide. Ils possèdent aussi un coach (NDLR: Jean-Marie Raucq) qui connaît la P1 comme sa poche", analyse le mentor des Siropiers, Tony Niro.