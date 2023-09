Robin Denis (Malmedy) retrouve Sart: "Je me réjouis de jouer ce match"

Cette rencontre ne sera d’ailleurs pas comme les autres pour le Dragon Robin Denis. En effet, le médian sera en terrain connu puisqu’il a passé quatre saisons sur les pelouses de la rue de l’Ermitage. "Je suis arrivé à Sart à l’âge de dix-sept ans. Je sortais d’une formation au RCS Verviers et à l’AS Eupen. Je faisais mes premiers pas en équipes premières", se remémore notre interlocuteur. À force de progresser, il a littéralement explosé lors de sa dernière "demi-campagne" (la saison avait été arrêtée par le Covid-19). C’est précisément à ce moment que l’entraîneur des gardiens du bord de Warche est venu aux nouvelles pour un transfert. "Il avait déjà tenté le coup deux saisons auparavant, mais j’avais déjà donné ma parole à Sart." Puis Selatine Deniz a remis le couvert un peu plus tard. "C’était lors d’un match amical. Je jouais avec Sart contre Malmedy. On a discuté après la rencontre et on est vite tombé d’accord. J’avais hâte de découvrir la P1", se souvient-il.

Quatre ans plus tard, Robin Denis retrouve au même niveau le club qui l’a fait naître au niveau "adultes". "Je ne sais pas comment expliquer mon sentiment. Je n’ai pas de regrets, mais j’ai eu un petit pincement au cœur de ne pas avoir participé à la montée sartoise. Je connais tout le monde là-bas. Le groupe n’a pas changé, et cela va être un match compliqué. Ils ont besoin de points, et nous devons nous reprendre après le partage face à Melen. Je me réjouis de jouer ce match ! C’est la première fois que j’évoluerai contre Sart en match officiel. Ce sont des potes avec lesquels je fais beaucoup d’activités."

Au point de revenir jouer pour le club sartois à l’avenir ? "Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Je suis focus sur Malmedy, mais on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait", conclut-il.

Malmundaria – Sart (Samedi 20h)

Arbitre: M. Addai.

MALMUNDARIA: Errens, Hugo, Samray, Leroy, Le Bohec, Denis, Cassoth, R. Krings, Crosset, Andrien, Mathonet, Schwontzen, Dupont, Bucak, Nijho, Rauw.

Absents à Malmundaria: Custinne, Dethier et Schonbrodt sont blessés.

SART: Schyns, Depresseux, Siffert, Jakic, Grosjean, Stolsem, Evrard, Balhan, Dufour, Heindrichs, Sambi Lokonga, Keller, Colin, Counotte, Meessen.

Absents à Sart: Speder, Vandeberg, Leonard et Counotte sont blessés. Dothee est en voyage.