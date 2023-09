Maxime Potty sera-t-il champion à l’East Belgian Rally ce week-end face à Cédric Cherain notamment ?

Avec plus de cent voitures au départ de l’avant-dernière manche du championnat de Belgique, l’East Belgian Rally ajoutera la qualité à la quantité. De quoi réjouir Herbert Simon, le président de l’AMC de Saint-Vith, associé au TAC de Tielt depuis 2010 pour l’organisation de cette épreuve. "En plus de la centaine d’engagés en BRC, nous accueillerons aussi au départ 35 Slowlys (show de voitures classiques sur les spéciales) et 30 autos anciennes pour l’épreuve de régularité. C’est du jamais vu chez nous. De plus, Thierry Neuville nous a fait l’honneur de participer au shakedown ce jeudi soir avec la BMW M3 de LifeLive avant de s’envoler pour le Chili. Une façon de remercier le club qui lui a permis de débuter."