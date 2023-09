Marc Ansion quitte déjà la SRU Verviers, un duo de joueurs pour le remplacer

"Si on avait été en tête avec la SRU, j’aurais refusé"

Marc Ansion qui n’a pas pu faire mieux qu’un bilan de 3 points sur 15, sans gagner le moindre match avec la SRU. "C’est un club qui se reconstruit. Je suis certain que l’équipe va commencer à tourner avec les nouveaux transferts. Le club se bat pour redorer le blason. Je souhaite à la SRU un grand succès dans sa quête de revenir au premier plan", insiste celui qui tenait à informer ses joueurs ce jeudi soir. "Je préférais expliquer ma décision de vive voix à mes joueurs et au comité. Je suis peu embarrassé vis-à-vis de Nicolas Heinen qui s’occupe de la SRU. Vu l’opportunité, Il m’a dit qu’il me comprenait. Maintenant, si on avait été en tête de P4G avec la SRU j’aurais refusé, mais comme c’est une année plus difficile, je n’ai pas hésité", conclut Marc Ansion qui reprendra les entraînements de l’Étoile la semaine prochaine.

La piste interne privilégiée

Du côté du club verviétois, on accueille la nouvelle avec philosophie. "Nous n’avons rien du tout à reprocher à Marc, souligne le président Jean-Pierre Heinen. Nous sommes en très bons termes avec lui, il a l’opportunité d’aller entraîner en P2 et on peut le comprendre", embraye le président de la SRU Verviers, dont le comité se réunissait ce jeudi soir pour définir la suite de la saison sans Marc Ansion. Et c’est une piste interne qui est privilégiée, en tout cas dans un premier temps, avant de dénicher le successeur de Marc Ansion. "Ce sont deux joueurs qui sont sur la touche pour le moment, Martin Loffet et Nicolas Martin, qui vont prendre le relais à court terme. Ensuite, en fonction des candidatures que nous recevrons, nous verrons bien", conclut Jean-Pierre Heinen.