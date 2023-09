L’Astrid aligne un B6 et trois C0, dont le prometteur Mathis Libert, et s’impose mais le TT Pingouin, pour son retour en P1, n’est pas loin comme en atteste le score final de 10 à 6 en faveur des joueurs d’Herstal. "Je perds deux belles et ça fait mal à l’équipe", constate le leader Kevin Marlet à qui il a manqué un petit quelque chose. "Repartir avec deux points aurait été mérité au vu de la rencontre mais mon niveau de jeu n’était pas au rendez-vous." Son coéquipier Florian Bertrand revient d’une longue période d’arrêt. "Après cinq mois sans jouer, je suis satisfait surtout que les conditions de jeu étaient difficiles avec de la condensation. En fait j’ai eu l’impression de jouer dans un hammam…"

Quant au C2 Quentin Cloes, il est désigné homme du match par ses coéquipiers. "Je suis très satisfait du niveau de jeu que j’ai proposé pour ma première apparition en première provinciale. J’ai pu gagner deux matchs et battre pour la première fois une série B."

C’est une prestation convaincante d’emblée pour Cloes et ça va le mettre en confiance. Marlet, Bertrand et Cloes se répartissent équitablement les six points du Pingouin. Malheureusement, Quentin Charette n’a pas pu accrocher de victoire. "Je suis satisfait de pouvoir tester le niveau de la P1", relate ce dernier. "Cependant, ce soir, la marche était un peu haute à cause de mon manque flagrant de rythme et de régularité."

Voilà qui a le mérite de la lucidité. Au final, les joueurs du Pingouin ont pris un départ encourageant et nul doute que la première victoire n’est pas loin. Peut-être dès la semaine prochaine pour la première à domicile dans la bulle de Dison ?