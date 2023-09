Encore un entraîneur viré en P3D

"La situation devenait intenable, les résultats ne sont pas présents et après avoir pris la température auprès des joueurs, on a réalisé qu’ils ne comprenaient pas certains choix tactiques, explique Laurent Sarlette, pour le comité goétois. On ne va pas se précipiter pour trouver un nouvel entraîneur, Francis Bureau a la confiance d’un groupe qu’il connait par cœur. Le groupe doit retrouver de la stabilité et nous verrons bien pour la suite dans une ou deux semaines."