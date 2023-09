En nationale, Robertville brillant pour son retour en Wallonie-Bruxelles: notre tour des clubs

En Wallonie-Bruxelles, Minerois B s’incline par le plus petit écart, 4 à 6, à Ecaussines. Chez les messieurs, Tiège A s’incline 13 à 3 à Berlaar. L’éclaircie dans la grisaille vient de Svren Beligdorg qui, avec ses deux victoires individuelles, indique qu’il est prêt et qu’il faudra compter avec lui. Jordane Lejeune apporte le dernier point à son équipe. Quant à Benjamin Dejong et Jonathan Junius, ils font "bulle" pour le premier interclubs de la saison et voudront se reprendre dès la semaine prochaine. Ce sera strictement nécessaire vu le niveau très relevé de cette division.

À l’échelon inférieur, Tiège B s’incline également au Logis Auderghem. Il faut aller en N3 pour trouver une victoire des gars de Sart. La C se montre homogène avec le néo Tiégeois Nyssen et les chevronnés Simon, Hansoulle et Parotte pour une victoire 10 à 6. Par contre, Minerois A s’incline à domicile contre Piranha. Les 3 B2 adverses restent intouchables. Douin, Stempien, Di Vincenzo et Lambiet doivent se contenter d’une victoire sur le quatrième joueur adverse. C’est une défaite 4 à 12 qui sanctionne le match. La D fait aussi bien en WB. Loïc Delnoy et Alexandre Duclovel sont invaincus, avec aussi Loris Salvador qui prend trois matchs. À cet échelon de la WB, Robertville A se rassure d’entrée. Pour son retour à ce niveau, c’est une victoire d’équipe qui sanctionne le déplacement à Cajmir. C’est idéal pour la confiance des Jenchenne, Lerho, Kaya et Lambert. Enfin, Welkenraedt complète le tableau de chasse en ramenant le nul de Selange.