Camille Caillet et Gaspard Kets prêts pour "une des plus dures de la saison"

27 coureurs formeront les rangs de la sélection FCWB, parmi lesquels sept éléments du Vélo Club Ardennes: Camille Caillet, Colyn Colson, Gaspard Kets, Yann Leufgen, Léo Schyns, Tom Munnix, Luca Fanali.

"Je suis allé reconnaître et l’enchaînement des bosses est assez usant. Ça va être une course très sélective, une des plus dures de la saison", selon le Hervien Gaspard Kets. "Ce sera très difficile, ça va se jouer à la pédale. Mais je me réjouis d’y participer", ajoute Camille Caillet (Mortroux).

Ce dernier ne se met pas trop la pression du résultat. "Je suis dans une pente descente de fin saison car je viens d’avoir mon pic de forme. Je veux déjà terminer et tenter d’être entre le top 30 et le top 50." Sortant d’une 17e place signée à Gelrode, son collègue Gaspard Kets, pour sa part, "pense qu’il y a moyen de signer une bonne performance" sur un circuit qui lui "convient bien".

Les moments-clés de l’épreuve

Départ à Ougrée, allée du Beau Vivier15h30

N678 rue de Chanxhe, SPRINT 1 15h55

GPM 1 Côte du Hornay 16h02

N61 rue F. Roosevelt, ravito 16h23

N673 rue des Rys de Mosbeux, SPRINT 2 16h36

GPM 2 Thier des Forges 16h42

N30 rue Piretfontaine dir. Esneux, SPRINT 3 16h45

GPM 3 Côte de la Roche aux Faucons 17h02

Arrivée avenue du Centenaire à Seraing 17h09

Pour les juniors, le même jour, place au GP E. Becco. Départ à 11h allée du Beau Vivier, arrivée vers 13h45 avenue du Centenaire.