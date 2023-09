Anniversaire majestueux pour le Smash Robertville

Le vendredi, les quatre joueurs série A de la Castellinoise, avec notamment Thibaut Darcis et le local David Coméliau ont régalé par leur exhibition. Surtout ils se sont frottés à de nombreux spectateurs qui ont pu mesurer l’écart de niveau ! Le samedi, le club, parfaitement intégré dans la vie de village, a voulu ouvrir ses portes aux proches. "Le retour a été remarquable", s’enthousiasme le comitard Cédric Étienne. "Le tournoi de double a vu la participation de paires formées par des jeunes mais aussi par des parents. L’après-midi, nous avons joué avec toute sorte de raquettes, de la planche à la mini-raquette. Pour l’anecdote, nos voisins de Malmedy Hugues Marquet et Arnaud Berthet l’ont emporté. Le soir, la formule beer pong s’est avérée ludique et a créé une grosse ambiance."

Et puis le dimanche, c’était l’heure des retrouvailles avec les anciens du club. Et depuis 1973, ils ont été nombreux à garder un lien affectif avec le club. "Plus de 100 anciens étaient présents le dimanche", précise notre interlocuteur. "Notamment la famille de Charly Lambert qui fût le premier président du club de sa création jusqu’en 2013. Après lui, il y eut David Thunus et enfin Maurine Giet. Deux autres membres fondateurs sont encore avec nous, il s’agit de Joseph Beurthier et André Noël. Nous avons aussi revu Christian Gilon qui nous a remerciés pour cette belle initiative." Tout ce beau monde a parcouru l’exposition mêlant vieilles vareuses, articles de presse et photos.

La page du cinquantième anniversaire est aujourd’hui tournée mais le livre du club continue à s’écrire avec tous ceux qui le font vivre au quotidien.