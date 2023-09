Xhoffraix avec le statut de favori en P2C féminine: "Mais ce ne sera pas simple"

C’est justement… contre Franchimont que ses équipières ont subi leur seul revers jusqu’ici (0-3). "Elles étaient mieux en place que nous et on avait quelques absences (NDLR: dont elle-même, blessée) . Ce n’est néanmoins que le début du championnat, il est forcément trop tôt pour dire que c’est foutu dans la lutte vers le titre. On reste sereines et déterminées à montrer que notre place est en haut du classement."

Nouveau coach

Afin d’atteindre ses objectifs, Xhoffraix s’appuie sur un effectif similaire à l’exercice 2022-2023, renforcé par Sarai Cirdei et Sophia Heck alors qu’Emma Dawirs est arrivée au printemps dernier. Lequel est maintenant dirigé par Benoit Dewalque (assisté de René Gazon), bien connu au club puisqu’il n’est autre que le tenancier de la buvette locale. "Comme il était là lors de nos rencontres et s’intéressait à nos résultats, des filles lui ont demandé de nous entraîner. Pour ne pas que cela pose problème à la buvette, on joue à l’extérieur en même temps que les hommes. Il fait du bien, on avait besoin de changement car on stagnait beaucoup depuis un moment", poursuit Alice Favarin.

Ce 17 septembre, les Rouges de la rue de la Tournerie ont remporté le derby à Bellevaux B, 1-5, malgré l’ouverture du score des adversaires sur penalty. Meilleure buteuse de P2C avec 13 réalisations, Cathleen Keller y a scoré quatre fois, Alice Favarin plantant sa petite rose également. "On ne joue plus avant le 8 octobre (contre Spa): on va trouver un amical et bosser physiquement car comme à Bellevaux, on est jusqu’ici souvent plus fortes à ce niveau: il faut que ça continue."