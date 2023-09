C’était précisément sur le circuit espagnol de Valencia, où ce week-end il a enfin retrouvé la plus haute marche du podium en compagnie de Dries Vanthoor avec lequel il est triple champion en titre. Une victoire qui permet aussi au duo de l’équipe WRT de rester dans la course pour une nouvelle couronne sous les couleurs de BMW cette fois. Le week-end n’avait pourtant pas démarré au mieux pour les hommes de Vincent Vosse.

Après des qualifications difficiles, Charles Weerts et son équipier avaient pris la cinquième place lors de la première explication avant de réussir ce dimanche un sans-faute, ponctué par une stratégie parfaite et un superbe arrêt au stand, une seconde et six dixièmes plus rapide que n’importe quelle autre équipe.

"Ce fut finalement un week-end positif", commentait l’Aubelois. "Si nous n’avons pas eu de chance lors de nos qualifications respectives, grâce à d’excellents arrêts aux stands, nous avons pu obtenir deux bons résultats. Lors de la deuxième course, le relais de Dries a été fantastique et cela fait du bien de retrouver la victoire, surtout après une aussi longue attente."

"La victoire de toute une équipe"

Un succès qui aura certainement redonné un petit coup de boost supplémentaire à toute l’équipe avant la finale de la Sprint Cup dans un mois sur le circuit de Zandvoort, comme le soulignait Vincent Vosse.

"Si c’est fantastique de remporter une course, c’est aussi un peu décevant de courir avec quatre voitures et de n’en avoir qu’une seule avec un résultat parfait. Mais le plus important au final, c’est que cette victoire soit celle de toute une équipe", commente-t-il.