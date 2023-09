THL Dison à domicile mais "ailleurs": voici pourquoi; sans-faute pour Ottoman Verviers, GSI fait tomber sa bête noire

Attention: ce vendredi, faute de disponibilité à la bulle de Gérardchamps suite à un souci de calendrier, Dison jouera son match "à domicile" contre le BV Sicile Pont-de-Loup du côté de Henri-Chapelle, dès 22 heures ( "Merci à Anthony Rox de la Team GSI de nous avoir aidés").

Et puisqu’on évoque la Team GSI, difficile de ne pas parler de cette victoire des Verviétois face au BF Dinant. "On a réalisé le match parfait contre notre bête noire avec un succès 5-0. On a eu la mainmise sur le match du début à la fin: un succès avec la manière ! On a su cadenasser leur pivot de belle façon" se réjouit le T1 de GSI Anthony Rox qui a pu compter sur Santangelo (2) Crosset, Meessen et Crisigiovanni pour secouer les filets face à des Dinantais plutôt déforcés. "On va désormais essayer de confirmer ce succès à l’Inter Namèche, où l’on risque d’être attendus. L’an dernier, nous les avions battus en fin de championnat et cela les avait privés de barrages pour la montée en N1."

Enfin, tout va bien à Ottoman Verviers, qui a disputé deux matches pour autant de victoires, dont la dernière vendredi contre l’ESC Waremme.: 4-1. Akin Ozdemir, Ali Bucak, Enes Isiktekiner et Umit Bariskan ont trouvé la faille pour alimenter le marquoir. "On a eu du mal à rentrer dans le match contre une jeune équipe, mais on a mis du temps pour planter le 1er but. Ce n’était que 1-0 à la pause…" précise le gaucher Bariskan. Ce vendredi, les Rouges iront au BF Dinant, qui voudra forcément réagir après sa sévère défaite dans l’enceinte de la Team GSI Verviers. "Pour nous, ce sera un long déplacement chez une bonne équipe de D2, une valeur sûre contre laquelle on visera la victoire pour signer un 6/6 avant la grosse affiche face à TH Logistic Dison" conclut-on chez les Verviétois, qui ont désormais, eux aussi, lancé leur page Facebook disponible via "MF Ottoman Verviers".

En D3C, le Cosmos "reprend"

Enfin, du côté de la D3C, le Cosmos a pris deux points sans jouer suite au forfait de Florennes. Ce vendredi, les Stavelotains se déplaceront au TDM Ans et cette fois, il faudra bel et bien prester pour prendre quelque chose…