Pepinster version 2023-2024 en TDM2, c’est 28 kg en moins que la saison dernière !

Mises à part quelques faiblesses sans réel impact sur la préparation, Pepinster a été épargné par les blessures depuis la reprise début août. Seul le transfert Ugo Jacoby n’a pas repris puisque celui-ci a subi une opération à l’épaule en juin dernier. Son retour dans le groupe est prévu début octobre.

"Un groupe que j’ai retrouvé affûté physiquement", apprécie le T1. "J’avais donné des consignes claires à ce sujet et même des objectifs de perte de poids à certains. Pepinster, ce sera 28 kg en moins que la saison dernière. Je pense que nous n’étions pas prêts physiquement lors du dernier championnat, ce qui explique notre mauvais départ sanctionné alors par un 1 sur 5…"

Après s’être retrouvés lors d’un stage à Palogne, les Pepins ont enchaîné les matchs de Coupe de Belgique. "Avec des résultats conformes à ce que l’on pouvait attendre", précise Pascal Horrion. "On a rivalisé avec Falco Gent et Comblain, des équipes de TDM1, et remporté des succès face à des équipes de notre niveau ou de R1."

Manque de sang neuf ?

L’objectif à présent en championnat est de faire aussi bien que la saison dernière, soit accrocher le Top 5.

"Difficile de jauger la série avec pas mal de nouvelles équipes et quelques gros calibres comme Avanti Brugge qui monte de R1 mais qui a le budget de ses ambitions… un retour au plus niveau", poursuit le coach pepin. "Malheureusement, Esneux et Liège passés dans l’autre série, nous n’aurons plus que deux derbies face à Ninane et Sprimont."

Côté effectif, Pepinster table sur la continuité puisque seul Romain Pirson a quitté le groupe dans lequel apparaîtra bientôt Ugo Jacoby pour assurer une rotation au poste de meneur. De quoi laisser souffler davantage James Deblond fort sollicité actuellement.

"On manquera peut-être un peu de sang neuf", concède Pascal Horrion. "Mais pouvoir démarrer une compétition avec un groupe quasi identique est aussi un atout. L’équipe me paraît bien balancée avec des postes pouvant être doublés en cas de blessures par des joueurs polyvalents comme Delsaute et Francœur. Posséder maintenant notre propre équipe B en R2 est aussi une bonne chose."

L’entrée en matière, ce sera pour ce dimanche (17 heures) avec déjà un solide premier déplacement à Louvain. "Une équipe très jeune qui peut compter sur des renforts de D1", conclut Pascal Horrion. "Nous n’aurons rien à perdre."

RBC Pepinster

EFFECTIF

Coach: Pascal Horrion.

Ass-coach: Vincent Aldenhoff.

Effectif: Jérémy Deblond (30 ans,1m83, meneur), Martin Francoeur (23 ans,1m92, ailier/meneur), Jordan Maucourant (27 ans, 1m77, ailier), Maxime Halkin (23 ans, 1m85, ailier), Frédéric Delsaute (37 ans, 1m93,intérieur/ailier), Hugo Maréchal (23 ans, 1m92, intérieur/ailier), Thomas Nyssen (30 ans, 1m97, intérieur), Martin Wintgens (27 ans, 2m02, intérieur), Ugo Jacoby (20 ans, 1m87, meneur) + des jeunes de R2.

Équipements: bleu.

SALLE

Hall du Paire à Wegnez (0455/10.79.96)

CALENDRIER

Dimanche 24/09/23 - 17h00 STELLA LEUVEN - RBC PEPINSTER

Samedi 30/09/23 - 19h00 RBC PEPINSTER - STEVOORT BBC

Samedi 07/10/23 - 21h00 ROYAL WATERLOO - RBC PEPINSTER

Dimanche15/10/23 - 15h00

RBC PEPINSTER - RPC ANDERLECHT

Dimanche 22/10/23 - 17h00 ROYAL BC CINEY - RBC PEPINSTER

Samedi 04/11/23 - 21h00

RBC PEPINSTER - HASSELT BT

Vendredi10/11/23 - 21h00 BC SPRIMONT - RBC PEPINSTER

Samedi18/11/23 - 19h00 RBC PEPINSTER - SAN-MAZUIN BELGRADE

Samedi 25/11/23 - 20h30

KBGO FINEXA BASKET - RBC PEPINSTER

Samedi 02/12/23 - 19h00

RBC PEPINSTER - BC NINANE

Samedi 09/12/23 - 19h00 RBC PEPINSTER - BASKET TONGEREN

Samedi16/12/23 - 19h00 BC NINANE - RBC PEPINSTER

Dimanche 07/01/24 - 15h00 RBC PEPINSTER - AVANTI BRUGGE 2015

Samedi13/01/24 - 20h00 GSG AARSCHOT - RBC PEPINSTER

Samedi 20/01/24 - 19h00

RBC PEPINSTER - STELLA LEUVEN

Dimanche 28/01/24 - 15h00 RBC PEPINSTER - ROYAL WATERLOO

Samedi 03/02/24 - 20h45

STEVOORT BBC - RBC PEPINSTER

Samedi17/02/24 - 19h00 RBC PEPINSTER - ROYAL BC CINEY

Samedi 24/02/24 - 20h00 RPC ANDERLECHT - RBC PEPINSTER

Samedi 02/03/24 - 19h00 RBC PEPINSTER - BC SPRIMONT

Vendredi 08/03/24 - 21h00 HASSELT BT - RBC PEPINSTER

Samedi16/03/24 - 19h00 RBC PEPINSTER - KBGO FINEXA BASKET

Dimanche 24/03/24 - 14h30

SAN-MAZUIN BELGRADE - RBC PEPINSTER

Samedi 06/04/24 - 19h00 RBC PEPINSTER - GSG AARSCHOT

Samedi13/04/24 - 20h30 AVANTI BRUGGE 2015 -RBC PEPINSTER

Vendredi 19/04/24 - 21h00 BASKET TONGEREN - RBC PEPINSTER