P1 féminine : victoire tendue pour La Minerie, 4 buts pour Ana Maria Petrache (Bellevaux)

Derrière le leader Cointe (5 matchs, 5 victoires), Bellevaux s’accroche et réalise un douze sur quinze. Le week-end dernier, les troupes d’Abdullah Aca n’ont pas fait dans le détail: 7-0 contre une formation d’ Elsaute qui sortait d’un six sur six. Ana Maria Petrache (4x), Alissa Diffels (2x) et Océane Léger ont alimenté le marquoir. "Nous avons ouvert le score très rapidement et avons continué à pousser, c’était 5-0 à la mi-temps. En deuxième, nous avons testé une nouvelle stratégie. Je suis content et fier de mon groupe qui continue à prendre match par match", commente le tacticien des Malmédiennes. Dont la prochaine prestation en championnat attendra un peu: ce sera seulement le 1er octobre avec un déplacement délicat à La Minerie.

Aubel, pour sa part, marque un peu le pas avec un seul point pris lors de ses trois dernières sorties. Ici, c’est l’ EJ Fléron qui en a été le bourreau et le score n’est pas piqué des vers: 1-6. Le but de Charline Biemar n’aura pas servi à grand-chose face à ceux de Tiffany Puffet, Chloé Palm, Élisabeth Diaz, Zoé Trinon, Farrah Meyer et Farrah Meyer. Le coach Claudy Charlier va devoir trouver les mots justes.

Montée en puissance confirmée, par contre, pour La Calamine. Même si cette fois l’adversaire n’était "que" Braives, toujours bloqué à zéro au classement. Pia Heuser a planté un triplé (déjà neuf buts cette saison !) en plus de la réalisation de Venus Beteyo-Koko.

Enfin, Sart Tilman a gagné à Aywaille 0-6.

Au programme ce week-end: Oudler – Aywaille, Fléron – Herve, Cointe – La Calamine, Sart – Braives, Sart Tilman – Aubel.